FrieslandCampina Việt Nam hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2026

(VTC News) -

Năm nay, TP.HCM triển khai Tháng hành động vì môi trường và chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì. Các hoạt động tập trung vào mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên, khuyến khích các sáng kiến kinh tế tuần hoàn và huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong việc bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động này, lễ phát động được tổ chức vào ngày 05/6 vừa qua tại phường Bình Dương với sự hiện diện của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân địa phương.

Đại diện FrieslandCampina Việt Nam (thứ ba từ phải qua) tham gia lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2026.

Tham gia lễ phát động, FrieslandCampina Việt Nam (doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu Dutch Lady, Friso, Yomost, Fristi…) đã chia sẻ cách đơn vị hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững thông qua việc mang đến sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, sử dụng hiệu quả năng lượng và nguồn nước, đồng thời thúc đẩy các giải pháp bao bì theo hướng tuần hoàn.

Các cam kết phát triển bền vững của FrieslandCampina Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện.

Nhân dịp này, FrieslandCampina Việt Nam đã trao tặng 18.000 ly sữa cho UBND phường Bình Dương để gửi đến người nghèo và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Món quà mang ý nghĩa thiết thực trong việc mang nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với các đối tượng có hoàn cảnh kém thuận lợi, đồng thời thể hiện mong muốn chung tay cùng địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đại diện Công ty FrieslandCampina Việt Nam chia sẻ: "Mỗi ly sữa trao đi hôm nay là sự đầu tư cho ngày mai. Một thế hệ khỏe mạnh không chỉ được nuôi dưỡng từ nguồn dinh dưỡng chất lượng mà còn từ môi trường sống lành mạnh.

Đó là lý do FrieslandCampina Việt Nam luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm dinh dưỡng tốt hơn cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và gìn giữ những điều kiện sống tốt đẹp cho các thế hệ tiếp nối. Chúng tôi tin rằng những hành động thiết thực hôm nay, dù nhỏ bé, đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực và lâu dài”.

18.000 ly sữa Dutch Lady được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát triển bền vững là một trong những định hướng trọng tâm của FrieslandCampina Việt Nam. Chiến lược này được triển khai xuyên suốt từ sản phẩm đến toàn bộ chuỗi giá trị, tập trung vào các trọng tâm: cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam; giảm khí thải CO2 và sử dụng năng lượng hiệu quả; thúc đẩy bao bì thân thiện với môi trường; và tiết kiệm, tái sử dụng nguồn nước.

Những định hướng này được hiện thực hóa bằng nhiều sáng kiến cụ thể.

FrieslandCampina Việt Nam hiện sử dụng 100% năng lượng sinh khối kết hợp năng lượng mặt trời tại các nhà máy và điểm thu gom sữa; triển khai các giải pháp tái sử dụng nước trong sản xuất; duy trì cam kết không chất thải rắn ra môi trường; thúc đẩy sử dụng bao bì có khả năng tái chế và tiên phong thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam.

Các giải pháp phân loại và tái chế bao bì được FrieslandCampina Việt Nam triển khai tại nhà máy.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho chương trình phát triển ngành sữa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và mô hình chăn nuôi bền vững tại các nông trại.

Thông qua việc đồng hành cùng các hộ nông dân trong hoạt động đào tạo kỹ thuật, cải tiến chăn nuôi và nâng cao năng suất, FrieslandCampina Việt Nam đang góp phần cải thiện sinh kế nông hộ, đồng thời xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn cho ngành bò sữa Việt Nam.

Hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, FrieslandCampina luôn kiên định với mục tiêu tạo ra những giá trị bền vững cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường. Từ những nỗ lực trong sản xuất, phát triển ngành sữa đến các hoạt động cộng đồng như hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa khát vọng nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam.

Với FrieslandCampina Việt Nam, một tương lai khỏe mạnh được vun đắp từ nguồn dinh dưỡng chất lượng hôm nay cùng những hành động có trách nhiệm đối với tài nguyên thiên nhiên và xã hội.