Lần đầu nhìn rõ người thân sau gần 30 năm mờ đục, cô gái vỡ òa

(VTC News) -

Chị H.Q.P. (30 tuổi, Bắc Ninh) vừa xuất viện sau ca ghép giác mạc thành công. Trong ngày trở về nhà, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ trẻ khi lần đầu tiên sau gần 30 năm, chị có thể nhìn rõ những người thân yêu của mình.

Sinh ra với bệnh loạn dưỡng giác mạc, tuổi thơ và thanh xuân của chị gắn liền với một thế giới mờ đục. Những hình ảnh trước mắt luôn nhòe nhoẹt như bị phủ bởi một lớp sương dày. Chị vẫn nhận ra cha mẹ bằng giọng nói, vẫn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình qua những cái nắm tay, những lần chăm sóc ân cần, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt những người thân thiết nhất.

Có những điều tưởng rất đỗi bình thường với nhiều người lại là ước mơ xa xỉ đối với chị. Đó là được nhìn rõ nụ cười của mẹ, ánh mắt của cha hay gương mặt những người thân mỗi khi quây quần bên nhau.

Vì thế, khi thị lực dần hồi phục sau ca ghép giác mạc, cảm xúc đầu tiên của chị là sự ngỡ ngàng và xúc động.

"Tôi cảm thấy như mình đang được sống trong một thế giới khác. Mọi thứ rõ hơn, sáng hơn và đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi từng hình dung", chị chia sẻ.

Không chỉ tìm lại ánh sáng, chị còn tìm lại sự tự tin mà mình đã đánh mất trong nhiều năm. Người phụ nữ trẻ cho biết bản thân có thêm động lực để làm việc, chăm sóc cha mẹ và thực hiện những dự định còn dang dở trong cuộc sống.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân ghép giác mạc đủ điều kiện xuất viện.

Cùng chung niềm hạnh phúc ấy là anh N.T.H. (55 tuổi, Quảng Ninh), người trải qua hơn một thập kỷ sống trong cảnh thị lực suy giảm nghiêm trọng do bệnh lý giác mạc.

Nhiều năm qua, đôi mắt mờ dần khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Không còn đủ khả năng lao động như trước, anh phải từ bỏ công việc gắn bó nhiều năm. Những sinh hoạt thường ngày cũng trở nên khó khăn và phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của người thân.

Vì vậy, khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng rõ ràng trở lại sau hơn 10 năm chờ đợi đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người đàn ông này.

"Tôi cảm thấy mình như được sống thêm một lần nữa. Từ nay tôi có thể tiếp tục công việc mình yêu thích, chăm lo cho gia đình và thực hiện những dự định còn dang dở. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người hiểu và ủng hộ việc hiến tặng mô, tạng. Chính tôi là người đã nhận được món quà kỳ diệu ấy nên càng thấu hiểu ý nghĩa của nghĩa cử này", anh xúc động nói.

Chị P và anh H là hai trường hợp đầu tiên được ghép giác mạc từ người hiến chết não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương. Sau quá trình điều trị và theo dõi tích cực, giác mạc ghép của cả hai bệnh nhân đều trong tốt, ổn định, thị lực cải thiện tích cực và đủ điều kiện xuất viện.

Ca ghép giác mạc từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngày 14/5.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, niềm vui lớn nhất của đội ngũ y bác sĩ không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn là được chứng kiến người bệnh tìm lại ánh sáng, niềm tin và hy vọng.

Ông cho rằng chính những bệnh nhân được ghép tạng hôm nay sẽ trở thành những minh chứng sống động nhất cho giá trị nhân văn của việc hiến tặng mô, tạng, góp phần lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi" đến cộng đồng.

Những nụ cười rạng rỡ trong ngày xuất viện, những cái ôm thật chặt và những giọt nước mắt hạnh phúc đã khép lại một hành trình đặc biệt. Với hai bệnh nhân, đó là ngày họ tìm lại ánh sáng. Với gia đình người hiến tạng, đó là sự tiếp nối của sự sống theo một cách khác. Còn với những người thầy thuốc, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của nghề y - khi được chứng kiến một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của con người.