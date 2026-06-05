'Phía bên kia thành phố' tập 7: Lan thẳng thừng bảo vệ bạn trước Thái

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 7

Ở tập 6, tình bạn giữa Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) rơi vào căng thẳng khi Khuê liên tục đưa ra những lời cảnh báo về sự "nguy hiểm" và quá khứ gian lận của Tuyết Lan. Dù có những giây phút trốn học vui vẻ bên nhau, Tuyết Lan (Tú Quyên) lại dội một gáo nước lạnh vào tình cảm của Cương bằng thái độ dứt khoát, khẳng định cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè bình thường.

Đỉnh điểm là khi trở lại lớp, Cương bị Thái (Nguyên Thành) nhục mạ về gia cảnh nghèo khó và mùi nước xả vải "rẻ tiền", dẫn đến vụ xô xát suýt bùng nổ nếu Khuê không kịp thời can thiệp.

Thái khiêu khích Cương trong lớp học.

Trong tập 7 “Phía bên kia thành phố”, sau khi ngăn chặn thành công vụ ẩu đả, Khuê nhận được lời cảnh báo từ Cương rằng Thái đã "ghim" mình sau vụ việc này. Trái với sự lo lắng của bạn, Khuê tỏ ra khá hờ hững vì không muốn Cương tiếp tục dính vào bạo lực. Một tình tiết bất ngờ được hé lộ khi Khuê lỡ miệng nhắc về "vụ mùa hè năm ngoái" để cảnh báo tính nóng nảy của Cương, khiến người xem tò mò về một biến cố lớn trong quá khứ của hai người vẫn chưa được làm rõ.

Ở một diễn biến khác, Thái tiếp tục tìm cách lấy lòng Tuyết Lan bằng cách nói xấu và cho rằng Cương không xứng đáng để chơi cùng cô. Trái với mong đợi của Thái, Lan thẳng thừng lên tiếng bảo vệ Cương. Cô khẳng định mình không coi thường bạn học và chỉ trích hành động chế giễu nghề nghiệp quét rác của mẹ Cương là điều "chẳng có gì hay ho". Thậm chí, Lan còn khẳng định mối quan hệ giữa cô và Thái chỉ là sự sắp đặt từ phía bố mẹ chứ không có sự đồng cảm cá nhân.

Phân cảnh xúc động nhất tập phim diễn ra tại bờ sông vắng, nơi Cương trút bỏ mọi uất ức kìm nén bấy lâu. Cậu gào thét trong đau khổ khi thấy bản thân vô dụng, không thể bảo vệ mẹ và em gái khỏi sự coi thường của người đời. Sự an ủi của Khuê rằng cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành dường như chưa đủ để xoa dịu nỗi đau của Cương, khi cậu quyết tâm sau này phải kiếm thật nhiều tiền để không ai có thể bắt nạt gia đình mình thêm một lần nào nữa.

Cương phẫn nộ vì mẹ và em bị coi thường.

Liệu những tổn thương về lòng tự trọng có khiến Cương đi chệch hướng? Mối quan hệ giữa Tuyết Lan và Thái sẽ ra sao sau màn đáp trả đanh thép của cô?

Tập 7 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 5/6 trên VTV1.