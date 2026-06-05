Tiêu chí nào giúp bán tải RAM 1500 nặng hơn 3 tấn được xếp vào xe con?

(VTC News) -

Trái ngược với số đông các dòng xe bán tải phổ thông đang lưu hành trên đường phố Việt Nam thường mang biển số có ký hiệu hệ xe tải, mẫu xe bán tải cỡ lớn đắt tiền RAM 1500 lại sở hữu tấm biển số của xe con du lịch. Điều này gây ra không ít sự hiếu kỳ bởi kích thước tổng thể của phương tiện hoàn toàn vượt trội so với các dòng xe tải hạng nhẹ.

Nguyên nhân của sự khác biệt này xuất phát từ cách tính toán công năng sử dụng theo các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan quản lý giao thông trong nước.

Mẫu xe bán tải cỡ lớn RAM 1500 sở hữu ngoại hình đồ sộ.

Cụ thể, tiêu chí cốt lõi để phân định một chiếc xe bán tải là ô tô con hay ô tô tải không phụ thuộc vào ngoại hình to lớn hay dung tích xi lanh của động cơ, mà nằm ở tỷ lệ toán học giữa khối lượng hành khách chuyên chở và năng lực chở hàng ở thùng sau. Theo quy chuẩn kỹ thuật, nếu tỷ lệ giữa tổng khối lượng người được chở tính theo định mức 65 kg trên một người so với khối lượng hàng hóa cho phép chở lớn hơn mốc 80%, phương tiện đó lập tức được xếp vào nhóm ô tô con.

Để dễ hình dung, có thể làm một phép tính so sánh giữa một mẫu xe bán tải phổ thông cấu hình 5 chỗ ngồi và một chiếc xe cỡ lớn. Đối với dòng bán tải thông thường, với quy đổi 5 người ngồi trên cabin tương đương 325 kg, nhưng xe lại được thiết kế để chở thêm tới 700 kg hàng hóa ở thùng sau. Khi lấy 325 kg chia cho 700 kg, tỷ lệ đạt được chỉ ở mức hơn 46%, thấp hơn mốc 80% nên xe bắt buộc phải đăng ký là ô tô tải.

Trong khi đó, với mẫu xe cỡ lớn cũng chở 5 người tương đương 325 kg nhưng do kết cấu bản thân xe quá nặng, nhà sản xuất chỉ cấp phép cho chở thêm tối đa 200 kg hàng hóa ở phía sau. Lúc này, phép tính lấy 325 kg chia cho 200 kg sẽ cho ra kết quả lên tới 162%. Con số này vượt xa mốc tiêu chuẩn 80%, do đó phương tiện lập tức đủ điều kiện để cơ quan chức năng phân loại thành ô tô con.

Thùng sau của phương tiện chỉ được phép chở tối đa 153 kg hàng hóa theo tiêu chuẩn đăng kiểm.

Xét về thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố, dòng xe bán tải hạng nặng từ Mỹ có tổng khối lượng toàn bộ cho phép khi tham gia giao thông là 3.538 kg. Tuy nhiên, do bản thân kết cấu xe đã nặng tới 3.060 kg nên tổng tải trọng còn lại dành cho cả hành khách và hàng hóa chỉ vỏn vẹn 478 kg. Khi khấu trừ đi khối lượng quy đổi của 5 người ngồi trong cabin cabin kép là 325 kg, không gian thùng sau của mẫu xe này chỉ được phép chở tối đa đúng 153 kg hàng hóa, thấp hơn rất nhiều so với các dòng bán tải phổ thông vốn thường chở được từ 600 đến 800 kg.

Việc phân loại thành ô tô con giúp dòng xe cơ bắp Mỹ không bị áp niên hạn sử dụng 25 năm.

Chính việc năng lực chở hàng bị bóp nghẹt xuống mức rất thấp đã khiến tỷ lệ cân bằng giữa tải người và tải hàng trên mẫu xe này vọt lên tới 212%, vượt xa mốc tiêu chuẩn 80% theo quy định. Điều này cho thấy mục đích thiết kế nguyên bản của chiếc xe là ưu tiên tối đa cho sự tiện nghi của hành khách bên trong cabin hơn là mục đích vận chuyển hàng hóa thương mại. Do đó, việc cơ quan đăng kiểm phân loại dòng xe này vào nhóm ô tô con là chính xác theo định hướng công năng thực tế.

Thông số tải trọng thùng sau thấp là yếu tố quyết định giúp mẫu RAM 1500 được đăng kiểm dưới dạng ô tô con.

Tuy nhiên, việc sở hữu tấm biển số xe con cũng đi kèm một bài toán chi phí không hề nhỏ cho những người đam mê dòng xe cơ bắp này. Người mua xe bắt buộc phải hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính bao gồm thuế suất nhập khẩu nguyên chiếc và lệ phí trước bạ áp theo khung của xe du lịch vốn cao hơn gấp nhiều lần so với mức thuế ưu đãi dành cho ô tô tải. Cộng thêm việc gánh mức thuế tiêu thụ đặc biệt lên tới 60% do sử dụng khối động cơ dung tích lớn, dòng xe này trở thành một món đồ chơi đắt đỏ mang tính khẳng định vị thế cá nhân hơn là một phương tiện vận tải thuần túy.