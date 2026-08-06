Lá thư cảm ơn của nạn nhân bị lừa đảo gần 600 triệu đồng gửi Công an Lai Châu

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 29/7, chị Trần Thị H. (trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) viết thư gửi Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Ban Chuyên án 0726L để bày tỏ lòng biết ơn sau khi lực lượng bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Trong thư, chị xúc động chia sẻ niềm vui khi biết các đối tượng lừa đảo đã sa lưới pháp luật, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cán bộ công an đã không quản ngại đường xa, trực tiếp vào TP.HCM hỗ trợ, hướng dẫn chị hoàn tất các thủ tục điều tra và giúp chị lấy lại niềm tin sau biến cố.

Chị viết: “Qua bức thư này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã quan tâm, chỉ đạo Ban Chuyên án cùng các đồng chí trong tổ công tác không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm truy bắt các đối tượng lừa đảo nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên khắp cả nước”.

Bức thư cảm ơn của chị chị Trần Thị H. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 1/6, chị H. nhận được cuộc gọi từ nhóm người giả danh nhân viên Bảo hiểm xã hội. Chúng yêu cầu chị quét mã QR với lý do đồng bộ thông tin bảo hiểm y tế cho hai con trên ứng dụng VNeID. Bằng thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi, nhóm lừa đảo tiếp tục hướng dẫn chị thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền để “hoàn tất thủ tục dịch vụ công”.

Chỉ trong thời gian ngắn, chị H. bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng - số tiền hai vợ chồng chắt chiu, tích góp suốt nhiều năm lao động. Vụ lừa đảo khiến chị rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, mất ngủ kéo dài và luôn ám ảnh mỗi khi có cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Bước ngoặt của vụ việc đến sau khi Công an tỉnh Lai Châu triệt phá thành công Chuyên án 0726L. Trong hai ngày 19 và 20/7, Ban Chuyên án phối hợp đấu tranh, bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng. Quá trình điều tra, công an xác định chị H. là một trong những bị hại của vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm tra, làm việc với những người liên quan trong quá trình đấu tranh Chuyên án 0726L. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Ngày 27/7, hai cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) đi ô tô vào TP.HCM, phối hợp với Công an phường nơi chị H. cư trú để tiếp nhận tin báo, lấy lời khai và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục tố tụng theo quy định, các cán bộ điều tra còn tận tình động viên, chia sẻ và giải thích để giúp chị H. dần ổn định tâm lý sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ lừa đảo.

Sau buổi làm việc, chị H. cho biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi biết các đối tượng lừa đảo đã bị bắt giữ và sẽ phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật, chị càng thêm tin tưởng vào công lý. Sự tận tâm, trách nhiệm cùng những lời động viên của các cán bộ điều tra không chỉ giúp chị vơi bớt nỗi ám ảnh mà còn tiếp thêm nghị lực để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.