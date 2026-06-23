Nhận lại tài sản thất lạc chỉ sau 2,5 giờ, nữ du khách viết thư cảm ơn công an

(VTC News) -

Theo đó, lúc 16h30 ngày 22/6, Công an phường Hội An tiếp nhận trình báo của chị Thẩm Diễm Lam (SN 2004, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị thất lạc điện thoại di động trong quá trình tham quan tại khu vực phố cổ Hội An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm tài sản cho du khách. Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an đã tìm được chiếc điện thoại và trao trả lại cho chị Thẩm Diễm Lam.

Nữ du khách nhận lại tài sản thất lạc. (Ảnh: C.A)

Nhận lại tài sản, nữ du khách bày tỏ niềm vui và xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hội An. Sau đó, chị đã viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị với những lời tri ân chân thành cùng những nét vẽ thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho lực lượng công an.

Trong thư, chị Thẩm Diễm Lam chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Hội An và cũng là lần đầu gặp sự cố mất tài sản trong chuyến đi. Việc chiếc điện thoại chứa nhiều hình ảnh, thông tin quan trọng được tìm lại trong thời gian ngắn đã giúp chị giảm bớt lo lắng và tiếp tục hành trình với nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Bức thư cảm ơn lực lượng công an của nữ du khách Trung Quốc. (Ảnh: C.A)

Chị bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hội An và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng đã hỗ trợ mình.