'Nam thần ngôn tình' từng làm nghề giao báo, U60 vẫn như thanh niên

(VTC News) -

Chung Hán Lương là một trong những nam thần nổi tiếng và bền bỉ nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng đời tư kín tiếng, anh được nhiều khán giả yêu mến suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Phải giao báo, bỏ học vì biến cố gia đình

Chung Hán Lương sinh năm 1974 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một gia đình khá giả. Tuy nhiên đến năm 16 tuổi, gia đình gặp khó khăn đến nỗi bố mẹ anh phải bỏ xứ ra đi. Trong suốt thời gian đó, anh vừa đi học vừa phải làm nhiều công việc bán thời gian như giao báo, phục vụ quán ăn… để đỡ đần gia đình.

19 tuổi, Chung Hán Lương quyết định bỏ học vì không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ. Nhờ ngoại hình điển trai, anh đăng ký thi tuyển vào đài TVB với vị trí vũ công và được nhận vào làm thực tập sinh.

Ngoại hình thư sinh của Chung Hán Lương thời trẻ.

Vai diễn đầu tiên của anh là trong phim truyền hình Chord of victory vào năm 1993. Thời điểm đó, làng giải trí Hong Kong bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám. Dù vậy, Chung Hán Lương vẫn dần tạo dựng dấu ấn riêng nhờ hình tượng trẻ trung, lịch thiệp cùng phong cách nhẹ nhàng khác biệt.

Không lâu sau, anh chuyển hướng sang thị trường Đài Loan để phát triển sự nghiệp ca hát và nhanh chóng nổi tiếng. Thập niên 1990, Chung Hán Lương trở thành một trong những thần tượng nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ nhờ ngoại hình điển trai, khả năng vũ đạo ấn tượng cùng phong cách biểu diễn năng động.

Các album của anh thời điểm đó đạt doanh số khả quan tại Đài Loan và nhiều nơi khác ở châu Á. Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình tượng vừa thân thiện vừa lãng tử.

Không chỉ ca hát, Chung Hán Lương còn thường xuyên tham gia các sân khấu vũ đạo quy mô lớn, ghi dấu với phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Chung Hán Lương thành công khi đóng dòng phim ngôn tình.

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, anh dần chuyển hướng sang diễn xuất tại thị trường Trung Quốc. Chung Hán Lương đặc biệt thành công với dòng phim tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Ngoại hình thư sinh cùng phong thái trưởng thành giúp anh trở thành hình mẫu lý tưởng của dòng phim lãng mạn. Bởi vậy, anh được mệnh danh là “nam thần ngôn tình” của màn ảnh.

Tên tuổi Chung Hán Lương phủ sóng khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm nổi tiếng như Không kịp nói yêu em, Thời gian tươi đẹp, Cô phương bất tự thưởng... Đặc biệt, vai Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời từng tạo nên cơn sốt lớn.

U60 vẫn phong độ, kín tiếng đời tư

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Chung Hán Lương vẫn được xem là một trong những biểu tượng nam thần nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh chinh phục khán giả bằng sự bền bỉ, hình tượng trưởng thành cùng khả năng diễn xuất ổn định.

Đầu năm 2026, anh tiếp tục gây chú ý khi tái xuất trong Mật ngữ kỷ. Tác phẩm nhanh chóng được bàn luận trên mạng xã hội nhờ màu sắc tình cảm trưởng thành pha yếu tố đấu trí cùng phản ứng hóa học được đánh giá tinh tế của cặp đôi chính.

Ở tuổi 52, Chung Hán Lương vẫn giữ được phong độ “nam thần không tuổi” với gương mặt trẻ trung và khí chất lịch lãm đặc trưng. Anh là một trong số ít tài tử vẫn được giao vai nam chính phim ngôn tình dù đã bước vào độ tuổi U60.

Chung Hán Lương vẫn phong độ ở tuổi 52.

Dù nổi tiếng nhiều năm, Chung Hán Lương lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ về gia đình hay các mối quan hệ cá nhân trước truyền thông.

Suốt nhiều năm, nam diễn viên từng vướng không ít tin đồn hẹn hò. Truyền thông Hoa ngữ từng nhiều lần đưa tin anh đã lập gia đình và có con gái, đồng thời cho rằng Chung Hán Lương có mối quan hệ lâu năm với một phụ nữ ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, nam diễn viên gần như không phản hồi trực tiếp về những tin đồn này.