Xem khách Tây đi cầu khỉ miền Tây, dân mạng nín thở vì hồi hộp

(VTC News) -

Clip khách Tây cao to băng qua cầu khỉ khiến dân mạng nín thở dõi theo. (Nguồn: @mekong.roots)

Cầu khỉ là loại cầu thô sơ, mộc mạc được làm bằng thân tre, cây dừa hoặc gỗ tạp bắc qua kênh, rạch, là một hình ảnh dân dã và thân quen, trở thành một trong những biểu tượng của cuộc sống ở vùng miền Tây sông nước. Với người dân ở các vùng miền khác của Việt Nam, đi cầu khỉ đã là một thử thách; còn đối với du khách nước ngoài, đây càng là trải nghiệm kỳ lạ và khó khăn, gây nhiều lo lắng.

Vì thế, cộng đồng mạng không khỏi nín thở khi xem cảnh nam du khách nước ngoài đi qua cầu khỉ tại Cần Thơ, được ghi trong một clip đăng tải gần đây. Người đàn ông cao lớn này vừa hào hứng vừa thận trọng khi di chuyển trên cây cầu làm bằng 2 thân tre mỏng manh nối qua bờ kênh. Anh đặt từng bước chân một cách chậm rãi và có tính toán.

Điều khiến cả người xem và cô hướng dẫn viên du lịch trong clip đều “thót tim” là độ nhún, độ rung của cây cầu dưới mỗi bước chân của vị khách. Trái ngược với nỗi hoang mang đó, anh Tây trông khá thong dong, vui vẻ nhận xét: “Cây cầu này hình như 300 năm tuổi rồi. Khi mùa mưa đến thì nó khá là trơn trượt đấy”. Người hướng dẫn hỏi rằng liệu anh có đi được đến bờ không, nam du khách thản nhiên hỏi lại: “Bạn sợ à?”.

Cuối cùng, ai nấy đều thở phào vì kết thúc hành trình, cả vị khách và cây cầu đều an toàn.

Đoạn clip với dòng phụ đề dí dỏm “Lần đầu khách thử đi cầu khỉ: Khách không sợ - hướng dẫn viên sợ” thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận trên nền tảng TikTok. Nhiềucw dân mạng thông cảm với sự lo lắng của người hướng dẫn viên.

Dân mạng lo lắng không biết chiếc cầu khỉ có chịu được trọng lượng của vị khách. (Ảnh chụp màn hình)

“Anh Tây thì cứ nhàn nhã vừa đi vừa diễn hài trên cầu, còn hướng dẫn viên ở dưới thì run cầm cập. Chắc chị lo nếu rơi xuống thì vớt làm sao được bây giờ”; “Khách to cao vịn vào thanh tre mỏng dính mà chỉ cần một cú sập là đi luôn cả cụm. Làm cái nghề hướng dẫn đúng là thót tim, lương thì nhận theo tháng mà thót tim thì nhận theo giây”; “Chắc hướng dẫn viên phải mặc sẵn áo phao khi nào có sao thì lao ngay xuống cứu”...

Không ít người đùa rằng họ thương cây cầu khỉ khi phải chịu tải trọng quá mức hàng ngày. “Nằm yên bình ở đó bao nhiêu năm, gánh bao nhiêu lứa học sinh, bà con đi chợ không sao. Tự nhiên hôm nay xuất hiện anh Tây cao to như lực sỹ bước lên. Cây cầu tre đúng nghĩa là phải oằn mình, gánh còng cả lưng để đưa du khách đến bến bờ hạnh phúc”, Thanh Tùng dí dỏm.

Thu Nga chia sẻ: “Cầu khỉ có 2 cây là xịn rồi! Thời xưa đúng là chỉ có độc nhất một cây làm thân cầu, hoàn toàn không có tay vịn, phải dùng thêm cây sào cầm chống để dò từng bước đi qua. Tôi đi hàng ngày còn cảm thấy khó khăn chứ ai đi lần đầu đảm bảo té lên, té xuống”.

Xem clip, nhiều bạn trẻ đề xuất nên phát triển chương trình du lịch đi cầu khỉ mạo hiểm. Khánh Vũ viết: “Xem xong clip này đề xuất ngay cho các công ty du lịch mở một show trải nghiệm mới mang tên ’Thử thách sinh tồn: Vượt cầu khỉ cùng người nước ngoài‘. Thể lệ cực kỳ đơn giản: Du khách đi qua an toàn thì nhận quà, còn nếu cầu sập thì cả đoàn cùng nhau tham gia giải cứu. Đảm bảo lượt xem cao ngất ngưỡng vì khán giả ngồi trước màn hình cũng phải nín thở”.

Thanh Hậu bình luận dưới bài đăng clip: “Tham gia tour này, du khách không chỉ được ngắm cảnh sông nước mộng mơ mà còn được trực tiếp kiểm định giới hạn chịu thử thách của bản thân. Đảm bảo khi về nước, anh Tây kể chuyện ai cũng trầm trồ thán phục không khác diễn xiếc là mấy”.