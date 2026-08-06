Messi tỏa sáng rực rỡ ở lần đầu đá chính sau World Cup 2026

Sáng 6/8, Inter Miami có màn so tài với Atletico San Luis (Mexico) ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Leagues Cup. Đây là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Messi ra sân từ đầu sau khi kết thúc World Cup 2026.

Inter Miami khởi đầu khó khăn với bàn thua ngay phút thứ 4 khi hàng thủ lỏng lẻo của đội bóng này tạo cơ hội để Rodriguez mở tỷ số cho Atletico San Luis.

Tuy nhiên những phút sau đó, Messi đã chứng tỏ giá trị của mình. Phút 11, siêu sao người Argentina chạy chỗ, đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm một chạm tung lưới đại diện Mexico.

Messi lần đầu tiên ra sân sau khi kết thúc World Cup 2026 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Leagues Cup. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Segovia nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 26, Messi tiếp tục tỏa sáng với tình huống đi bóng và dứt điểm chân trái gọn gạng ở phút 44. Trước khi hiệp 1 khép lại, Messi đóng vai kiến tạo với cú đá phạt góc chuẩn xác để Micael đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.

Sang hiệp 2, Atletico San Luis nỗ lực ghi thêm 1 bàn do công của Llorente nhưng cũng đành chấp nhận thua chung cuộc Inter Miami với tỷ số 2-4.

Với cá nhân Messi, siêu sao này tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở Inter Miami và anh hứa hẹn sẽ còn có thêm những bàn thắng và kiến tạo ở trận đấu với Monterrey vào ngày 9/8 tới.