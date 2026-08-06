Cận cảnh tuyến đường gần 220 tỷ đồng sau 15 năm thi công vẫn lầy lội như ruộng

Ông Nguyễn Văn Hà, trú xã Thành Bình Thọ, bức xúc: “Nắng thì bụi mù trời, mưa thì bùn đất lầy lội, ngập nước đi lại rất khó khăn. Bao nhiêu năm nay, người dân chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng tình trạng tuyến đường vẫn không được cải thiện”.