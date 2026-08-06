Cận cảnh tuyến đường gần 220 tỷ đồng sau 15 năm thi công vẫn lầy lội như ruộng

Video: Mặt tuyến đường cứu hộ, cứu nạn lầy lội như ruộng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 134/QĐ-UBND-ĐN ngày 13/1/2010 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Đường giao thông cứu hộ, cứu nạn tả ngạn sông Con” với tổng mức đầu tư 216,973 tỷ đồng, do UBND huyện Anh Sơn (cũ) làm chủ đầu tư.
Sau 15 năm được phê duyệt, việc thi công tuyến đường này vẫn dang dở.
Mặt đường lầy lội, bùn đất trơn trượt khiến việc đi lại của người dân rất khốn khổ.
Dọc theo tuyến đường các hạng mục công trình dang dở, đất đá, vật liệu xây dựng ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ông Nguyễn Văn Hà, trú xã Thành Bình Thọ, bức xúc: “Nắng thì bụi mù trời, mưa thì bùn đất lầy lội, ngập nước đi lại rất khó khăn. Bao nhiêu năm nay, người dân chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng tình trạng tuyến đường vẫn không được cải thiện”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, công trình được chuyển về Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An quản lý.
Ông Nguyễn Văn Thái, Phó chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An, cho biết: Hiện xã đang đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An (chủ đầu tư), nguyên nhân khiến dự án kéo dài nhiều năm là do thiếu nguồn vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung triển khai các hạng mục còn lại để bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.