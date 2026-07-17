HĐND Quảng Ngãi chất vấn loạt dự án trọng điểm chậm triển khai

(VTC News) -

Nội dung chất vấn không chỉ dừng ở việc làm rõ tiến độ xử lý mà còn yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và người đứng đầu.

Nhiều đại biểu tập trung chất vấn tình trạng các dự án trọng điểm chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, nêu thực trạng ngoài các dự án tồn đọng thuộc diện xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án kéo dài nhiều năm như Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất, Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng và Khu đô thị An Phú Sinh.

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ tiến độ xử lý từng dự án, trách nhiệm của cơ quan quản lý, chủ đầu tư cũng như các giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng dự án "treo", tránh lãng phí nguồn lực và làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Trả lời chất vấn, UBND tỉnh cho biết Dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2016 nhưng gặp nhiều vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục pháp lý.

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, các tồn tại đã từng bước được khắc phục, hồ sơ điều chỉnh dự án đang được hoàn thiện. Theo kế hoạch, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 7-8/2026. Giai đoạn xây dựng trên diện tích khoảng 112ha dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý III/2028; phần diện tích còn lại hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2029.

UBND tỉnh cũng khẳng định, theo Kết luận số 369 của Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ thuộc cả cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, triển khai từ năm 2005, giai đoạn I đã hoàn thành nhưng nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi giai đoạn II chưa thể thực hiện do vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của thiên tai và dịch COVID-19.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho biết đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư để yêu cầu khắc phục các tồn tại. Theo cam kết mới nhất, doanh nghiệp sẽ hoàn thành sửa chữa các hạng mục giai đoạn I trong tháng 9/2026 và nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7/2026. Nếu không thực hiện đúng cam kết, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Đối với Dự án Khu đô thị An Phú Sinh, UBND tỉnh cho biết dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng trên diện tích được giao nhưng vẫn còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và xử lý phần diện tích chồng lấn với dự án đường Lê Thánh Tôn. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện công tác bồi thường; các sở, ngành tiếp tục thẩm định hồ sơ giao đất và nghiên cứu phương án xử lý phần diện tích chồng lấn, phấn đấu hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đến quý IV/2029.

Quang cảnh Kỳ họp.

Kết luận nội dung chất vấn, HĐND tỉnh nhận định phần trả lời của các sở, ngành đã cơ bản làm rõ hiện trạng và tiến độ xử lý các dự án, song vẫn chưa xác định rõ trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và người đứng đầu đối với việc để các dự án kéo dài nhiều năm; chưa nêu rõ mốc thời gian xử lý dứt điểm từng nội dung vướng mắc, trong khi các giải pháp chủ yếu vẫn dừng ở mức đôn đốc, phối hợp, chưa gắn với chế tài nếu tiếp tục chậm tiến độ.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất; chỉ đạo nhà đầu tư triển khai xây dựng trên phần diện tích đã được giao đất, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại theo đúng tiến độ được gia hạn.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, HĐND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo dõi chặt việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư, kiên quyết xử lý theo quy định nếu không hoàn thành việc sửa chữa các hạng mục giai đoạn I trong tháng 9/2026 hoặc không nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7/2026.

Đối với Dự án Khu đô thị An Phú Sinh, UBND tỉnh được đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, xử lý dứt điểm phần diện tích chồng lấn, đồng thời làm rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện.

Phát biểu tại phiên chất vấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đánh giá các sở, ngành đã trả lời khá sát nội dung đại biểu quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, đây đều là những dự án điển hình của tình trạng lãng phí nguồn lực khi nhiều năm chưa phát huy hiệu quả, chưa tạo nguồn thu cho ngân sách và chưa đóng góp như kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Tuy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, tháo gỡ từng vướng mắc, làm từng bước nhưng phải đúng quy định của pháp luật.