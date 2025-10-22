Dự án treo gần 20 năm nhếch nhác ở trung tâm Đà Lạt

Cuộc sống khổ sở của người dân ấp Ánh Sáng (Đà Lạt) vì dự án treo gần 20 năm
Năm 2007 dự án Khu trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp tại khu dân cư ấp Ánh Sáng (phường 1, TP Đà Lạt cũ nay là phường Xuân Hương – Đà Lạt) được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt (Công ty Đất Đà Lạt) đầu tư, xây dựng. Tổng mức đầu tư dự án này là 50 triệu USD.
Dự án nằm ngay trung tâm Đà Lạt sầm uất nhưng đến nay qua gần 2 thập kỷ chỉ mới thực hiện giai đoạn 1 và 2 với các hạng mục, gồm: đất công viên cây xanh, một phần đường giao thông. Giai đoạn 3 là xây dựng trung tâm thương mại chưa được triển khai. Hiện tại việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa triển khai khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Khu vực triển khai dự án nằm ngay cạnh vườn hoa dọc con đường lớn vào chợ Đà Lạt và hồ Xuân Hương. Mưa gió, ẩm dột thường xuyên nhưng người dân trong vùng dự án không thể xây dựng hay sửa chữa kiên cố, chỉ có thể "vá víu" tạm bợ.
Các căn nhà tại ấp Ánh Sáng đa phần có kết cấu đơn giản với tường gạch, vách gỗ, lợp mái tôn, không gian nhỏ hẹp. Nhiều căn là nơi sinh sống chung của nhiều thế hệ trong gia đình. Không gian rất bí bách, lụp sụp.
Dự án nằm ngay khu trung tâm Đà Lạt, kế vườn hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nhà cửa nơi đây xuống cấp, nhếch nhác làm ảnh hưởng bộ mặt du lịch Đà Lạt.
Trong không gian chừng 18m2, 5 người trong gia đình bà Nguyễn Phạm Mỹ Ngọc (46 tuổi) phải chen chúc trong không gian chật hẹp. Bà cho biết, rất mệt mỏi vì phải sống trong điều kiện cơ cực như khu ổ chuột ngay giữa trung tâm Đà Lạt.
Do không gian chật hẹp, mọi người phải tận dụng vỉa hè, mái hiên để nấu nướng tạm bợ.
Bà Hồ Thị Ngoan (76 tuổi) cho biết nhà bà rộng 23m2 là nơi thờ phụng, sinh sống của nhiều thành viên. Bà chỉ mong được đền bù giải tỏa mặt bằng với giá phù hợp để sớm an tâm sinh sống.
Tháng 2/2024, tại kết luận thanh tra số 39/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu trung tâm thương mại Ánh Sáng còn chậm và chưa đạt kết quả. Trong đó, việc thực hiện thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trách nhiệm đối với tồn tại, hạn chế thuộc về cơ quan nhà nước do chưa có dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho các hộ dân bị thu hồi. Cơ quan này cũng xác định Công ty Đất Đà Lạt (chủ đầu tư dự án), do không ứng đủ tiền theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp nên không có kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nơi này sau hơn 2 thập kỷ trở thành bước thụt lùi giữa trung tâm Đà Lạt.
Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu trung tâm thương mại Ánh Sáng (phường 1, TP Đà Lạt cũ) sẽ xây dựng 4 tòa nhà 9 tầng, 1 tòa nhà 16 tầng, 1 tòa nhà 18 tầng. Tiến độ góp vốn bao gồm: năm 2008, chủ đầu tư ứng trước 6 triệu USD để UBND TP Đà Lạt cũ thực hiện giải phóng mặt bằng; năm 2009 đầu tư 14 triệu USD; năm 2010 đầu tư 30 triệu USD để thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là trên 15.000m2. Tuy nhiên đến nay mọi con số chỉ nằm trên giấy.
Nhiều người ở ấp Ánh Sáng bức xúc nói, ở trong vùng quy hoạch treo nên cuộc sống rất khổ, làm gì cũng khó. Gia đình muốn bán nhà, thế chấp nhà để vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế cũng không được.
Dù cách nhau chỉ 1 con đường nhưng không gian sống bên kia đường Nguyễn Chí Thanh đã khác rất xa với sự ọp ẹp vẫn đang bao vây người dân ấp Ánh Sáng sau hơn 2 thập kỷ.
Người dân ấp Ánh Sáng sau nhiều năm vẫn chưa tìm thấy "ánh sáng" cho hoàn cảnh đời mình. Ảnh: THIÊN TRANG
Nhiều cụ già cho biết ề mùa mưa, nhà bị thấm, mái tôn bị dột, đi đứng rất bất tiện.
Bao năm nay, ấp Ánh Sáng vẫn mang nặng khát khao đổi đời để tương xứng với vị trí, tầm vóc của mình tại Đà Lạt.