Từ lời kể của cựu giao liên 96 tuổi, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ giữa rừng sâu

(VTC News) -

Ngày 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hòa, UBND xã Tây Sơn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và UBND xã Sơn Hòa tổ chức lễ truy điệu, an táng trang nghiêm 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn.

Hai hài cốt được Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm thấy tại khu vực núi Hòn Ông, thôn Phước Tân, xã Tây Sơn. Đây là kết quả từ nguồn tin do cụ Sô Hỗn (96 tuổi, người Chăm H'roi, trú xã Tây Sơn) cung cấp.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm lễ truy điệu cho hai hài cốt liệt sỹ.

Theo cụ Sô Hỗn, trong giai đoạn 1968-1969, cụ làm nhiệm vụ giao liên tại khu vực Bệnh xá Trúc Bạch bên suối Cà Lúi. Thời điểm đó, nhiều thương binh được đưa về điều trị, song không ít người đã hy sinh vì vết thương quá nặng và được đồng đội an táng ngay giữa rừng, quanh khu vực núi Hòn Ông.

Là người trực tiếp hoạt động tại chiến trường, cụ Sô Hỗn vẫn nhớ rõ từng lối mòn trong rừng và vị trí của bệnh xá năm xưa.

"Bệnh xá có nhiều thương binh được đưa về điều trị. Chiến trường khi đó rất ác liệt, có những đồng chí bị thương quá nặng đã hy sinh. Vì điều kiện chiến tranh, các anh chỉ được bọc trong tấm tăng nilon rồi chôn cất ngay giữa rừng sâu", cụ xúc động nhớ lại.

Hai hài cốt liệt sĩ được Đội K51 quy tập.

Hơn 50 năm trôi qua, địa hình và cánh rừng đã đổi khác, nhưng nỗi trăn trở về những đồng đội chưa được trở về đất mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng người cựu giao liên.

"Tôi già rồi, như ngọn đèn trước gió. Nếu không chỉ ra bây giờ thì sau này sợ chẳng còn ai biết các anh nằm ở đâu nữa", cụ Sô Hỗn chia sẻ.

Từ những thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, xác minh và quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ. Sau khi cất bốc, các hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm theo quy định để phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức an táng theo nghi lễ quân đội.

Lễ truy điệu được tổ chức trong không khí trang nghiêm.

Đại tá Ksơr Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết kết quả quy tập lần này tiếp tục khẳng định giá trị đặc biệt quan trọng của các nguồn tin do nhân chứng lịch sử cung cấp.

Theo Đại tá Ksơr Lành, thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cựu chiến binh và người dân rà soát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu ADN để xác định danh tính, góp phần "trả lại tên" cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ ngay trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Đào Mỹ cũng cho biết tỉnh đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thu thập thông tin và lấy mẫu ADN để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ. Đội K51 được giao tiếp tục triển khai tìm kiếm trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở rộng phạm vi sang khu vực biên giới và trên lãnh thổ Campuchia.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", đến nay địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 6 hài cốt trên địa bàn tỉnh.