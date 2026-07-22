Phát hiện ảnh gia đình lưu giữ theo hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh

Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một tấm ảnh nghi là ảnh gia đình được chôn theo hài cốt của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Ảnh nghi là ảnh gia đình được chôn theo hài cốt của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo hồ sơ quy tập, liệt sĩ hi sinh năm 1968, thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34). Nơi an táng ban đầu được xác định tại khu mộ gần nhà ông Lư, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Ngay sau khi phát hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã ứng dụng công nghệ phục dựng, làm rõ hình ảnh nhằm bảo tồn tối đa các chi tiết của bức ảnh, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh thông tin. Đây được xem là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.

Ảnh sau khi được phục dựng.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, công bố rộng rãi hình ảnh. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ nếu nhận diện được người trong ảnh hoặc có thông tin liên quan, kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) hoặc Trung tá Phạm Quốc Phong, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0984.016.819.