Bí thư Hà Nội: Kiên quyết xử lý dự án chậm triển khai, không để tình trạng giữ đất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày 7/5, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng trong quý 2 và những tháng tiếp theo của năm 2026, thành phố phải tăng tốc, bứt phá mới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Toàn hệ thống chính trị thành phố theo 4 trục (Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội) phải tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bí thư Thành uỷ yêu cầu tập trung triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, ông cho rằng đây là động lực trực tiếp để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Vì vậy Đảng ủy UBND TP cần chỉ đạo rà soát các danh mục dự án, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc như trong giải phóng mặt bằng, các thủ tục quy hoạch, thiết kế, dự toán, đấu thầu, năng lực nhà thầu để có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án, từng tuần, từng tháng.

Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân theo mốc thời gian cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm, không có khả năng giải ngân. Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ ngay các nút thắt về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa quy trình nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ đúng quy định...

Về xử lý các dự án chậm triển khai, ông Trần Đức Thắng cho rằng đây là nhiệm vụ cấp bách, phải hoàn thành bằng được để khơi thông nguồn lực, lập lại kỷ cương trong quản lý đầu tư. Đảng ủy UBND TP có trách nhiệm chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30/4 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở đó, cần ấn định mốc thời gian xử lý cụ thể cho từng dự án, công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu; kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, chậm triển khai, không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan của thành phố tập trung cao độ, hành động quyết liệt.

Về cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ phải tạo chuyển biến thực chất, đo đếm được ngay trong từng tháng. Trong đó, cần rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, chuẩn hóa quy trình theo hướng số hóa toàn diện, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Về sơ kết đánh giá một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Thắng yêu cầu tổ chức triển khai nghiêm túc, khách quan, toàn diện và thực chất, không làm hình thức.

Đảng ủy UBND TP có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch. Trong đó, cần tập trung đánh giá tính khả thi trong thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là với người đứng đầu, đặc biệt trong việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm, công trình khẩn cấp chống ngập úng và các dự án theo nghị quyết số 258 của Quốc hội. Các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm đếm tiến độ thường xuyên, phát hiện sự chậm trễ cần xử lý ngay, không để tích tụ thành điểm nghẽn.

"Cùng với đó là khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kịp thời khen thưởng, bổ nhiệm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo duy nhất trong đánh giá cán bộ. Tinh thần của chúng ta là kỷ luật phải nghiêm, kỷ cương phải chặt, công việc phải đeo bám đến cùng, kết quả thì phải rõ ràng và đo đếm được", Bí thư Hà Nội nói.