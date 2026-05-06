Hà Nội yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù tái định cư dự án Khu đô thị Olympic 

(VTC News) -

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Khu tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, hai tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông. Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay; các tồn tại, vướng mắc tại các địa bàn cơ bản không còn nhiều và đã được thảo luận, thống nhất giải pháp cụ thể.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15/5 và 30/5. Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế; bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về các cơ chế, chính sách liên quan, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là việc phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư. “Phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn, ổn định nơi ở mới”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành GPMB, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Đối với các trường hợp di dời doanh nghiệp, nhà máy, cụm công nghiệp, cần sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm duy trì sản xuất kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người lao động.

Với các khu vực có dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Về tổ chức thực hiện, thành phố sẽ rà soát, lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để triển khai các dự án, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác GPMB, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong đó, khuyến khích tách dự án GPMB độc lập để triển khai sớm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình thu hồi đất.

Người đứng đầu UBND thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành công tác GPMB, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nhiều đơn vị hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/5

Báo cáo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho thấy, công tác GPMB các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Đáng chú ý, các vướng mắc về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhiều đoạn tuyến trọng điểm.

Theo báo cáo, dự án đường Vành đai 2,5 gồm 13 đoạn, trong đó 6 đoạn đã hoàn thành GPMB, còn lại 7 đoạn đang triển khai. Ngày 19/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyết định số 651 thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 (7 đoạn đang thực hiện GPMB) trên địa bàn 7 phường.

Công trường Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy đang rầm rộ thi công.

Từ ngày 20/3 đến nay, tổ công tác đã làm việc với 7 phường để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB. Các địa phương đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát; một số địa phương đã cơ bản lập xong phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trong 7 địa phương có tuyến đường Vành đai 2,5 đi qua, phường Yên Hòa còn khối lượng phương án nhiều nhất.

Trong đó, tại các đoạn tuyến trọng điểm như Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng - Nguyễn Trãi, Cầu Giấy - Dịch Vọng, Xuân Tảo - Nam Thăng Long…, các địa phương đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Cụ thể, đoạn Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng đã hoàn thành GPMB tại phường Vĩnh Hưng, phần còn lại tại phường Hoàng Mai đang được chi trả cho 91 hộ dân, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5. Đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đã được bố trí đủ quỹ nhà và đất tái định cư; hiện còn một số vướng mắc về phê duyệt giá nhà tái định cư và cơ chế thanh toán.

Các đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng, Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đều đã hoàn tất phương án GPMB, không còn vướng mắc về chính sách. Nhiều địa phương cam kết hoàn thành trước các mốc từ ngày 15/5 đến 30/5.

Đối với dự án đường Vành đai 3,5, dự án đường Vành đai 3,5 có hướng tuyến từ Quang Minh - Thiên Lộc - Cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 - Đại Lộ Thăng Long - Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1A - Cầu Ngọc Hồi - Hưng Yên. Hiện đã có 2 đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác; 2 đoạn đang lập dự án; cùng với đó là các hạng mục cầu, nút giao và nhiều đoạn tuyến đang triển khai GPMB.

Trong đó, 2 đoạn đã hoàn thành GPMB đưa vào hoạt động: Đoạn từ Đại Lộ Thăng Long đến đường Phúc La - Văn Phú; đoạn từ Quốc Lộ 32 đến Đại Lộ Thăng Long (UBND xã Sơn Đồng báo cáo đã GPMB 2 cụm doanh nghiệp bao bì Đoàn kết, Thanh Dũng xong trong ngày 24/4); 2 đoạn đang lập dự án cùng với đó là các hạng mục cầu, nút giao và nhiều đoạn tuyến đang triển khai GPMB.

Cầu Thượng Cát cơ bản hoàn tất GPMB phía xã Thiên Lộc, phần còn lại tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5. Cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% GPMB, trong khi phía Hưng Yên đang tiếp tục triển khai.

Các đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 và từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được tập trung thực hiện. Riêng đoạn qua Hà Đông cũ đã được phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn; đoạn qua Thanh Trì cũ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, nút giao với Đại lộ Thăng Long đã đạt 99,8% khối lượng GPMB, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Vành đai 3,5 cơ bản đã được giải quyết. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực để triển khai đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm tiến độ và tính kết nối.