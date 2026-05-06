Bí thư Hà Nội: 'Thủ đô chưa thể là nơi đáng sống nếu còn 5 điểm nghẽn'

Sáng 6/5, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 gồm 13 xã, phường: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Để ý kiến của các cử tri trở thành hiện thực, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào một số nhiệm vụ tâm. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, các dự án chậm triển khai để giải phóng nguồn lực đất đai đang bị đang bị lãng phí và không để phát sinh những dự án chậm, muộn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 điểm nghẽn: Úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn trường học.

"Tôi yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ cùng với thành phố quyết biệt xử lý cơ bản 5 điểm nghẽn ngay trong các tháng đầu năm 2026.

Đồng thời phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp đâu đó vẫn còn xảy ra. Tôi yêu cầu 13 xã, phường quản lý chặt chẽ theo địa bàn, không để phát sinh mới, kiên quyết dẹp bỏ những vi phạm trước đây ở trên địa bàn", ông Trần Đức Thắng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị

Về cải cách hành chính, phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để người dân không còn phải đi lại nhiều lần. Kiên quyết quyết loại bỏ ngay những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đầy trách nhiệm, không có khả năng làm việc.

Qua nghe báo cáo và những kiến nghị của cử tri, ông Trần Đức Thắng trao đổi về 3 nhóm vấn đề. Đầu tiên là về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển đối với các xã, phường ven sông như là Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Bồ Đề, Long Biên.

Theo ông Thắng, bài toán khó hiện nay là sự hài hòa giữ bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để bà con sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc theo sông hồng, sông Đuống.

"Chúng ta dứt khoát không chấp nhận thực hiện các cái dự án mà gây ảnh hưởng tới hành lang thoát lũ, không chấp nhận phát triển đô thị mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này", ông Thắng nhấn mạnh.

Về chuyển đổi mô hình kinh tế, làng nghề và công nghiệp công nghệ cao tại Bát Tràng và nhiều làng nghề khác ở khu vực, ông Thắng cho rằng không chỉ dừng lại ở sản xuất gốm sứ truyền thống hay các hoạt động làm nghề, mục tiêu ở đây là xây dựng Bát Tràng và các làng nghề có điều kiện thành các cái trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế với các xã như Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An.

Khi tiến trình đô thị hóa lan toả, thành phố yêu cầu phải bảo bảo vệ cho được quỹ đất dành cho công nghiệp sinh thái và các mô hình trình diễn công nghệ cao, tránh tuyệt đối tình trạng chia lô bán nền tự phát làm đứt gãy không gian của di sản.

Với hạ tầng kết nối và xử lý các điểm nghẽn đô khu vực Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh đang chịu áp lực về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh, ông Thắng cho biết thành phố đang đẩy nhanh các cây cầu bắc qua sông Hồng và các trục đường xuyên tâm phía đông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo xã, phường phải chú trọng "hạ tầng mềm" là hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư.

Về phản ánh của cử tri liên quan tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, ông Trần Đức Thắng cho biết, Thành ủy và UBND đã chỉ đạo Sở Y tế cùng các sở ngành rà soát toàn bộ các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở trên địa bàn thành phố để phát triển đầy đủ y tế cơ sở. Cùng với đó, thành phố yêu cầu đảm bảo đội ngũ y bác sĩ để thực hiện được nhiệm vụ.

Ngay trong tháng 5, đầu tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghe về vấn đề này để có những quyết sách sớm trong vấn đề y tế, giáo dục - những vấn đề cấp bách, rất sát sườn với nhân dân.

Về giải quyết đơn thư cấp xã, ông Trần Đức Thắng cho biết hiện nay có rất nhiều pháp luật liên quan, nhưng cách hiểu và cách thực hiện ở các xã, phường còn khác nhau.

"Tôi đề nghị đồng chí Chánh Thanh tra Thành phố trước ngày 15/5 phải có một văn bản hướng dẫn chung cho tất cả các xã trên cơ sở quy định pháp luật để thống nhất tổ chức thực hiện, không để tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu", Bí thư Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ.

Cử tri Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, có lẽ niềm vui lớn nhất của cử tri Thủ đô chính là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Đây không đơn thuần là một đạo luật mà là đòn bẩy chiến lược giải quyết bài toán về cơ chế để phát triển mà Hà Nội đã trăn trở lâu nay. Luật cho phép chúng ta tự chủ hơn trong nhiều việc từ quản lý tài chính, đất đai, đầu tư, cơ chế thu hút nhân tài và nhiều cơ chế tự chủ khác cho Thủ đô.

"Đây chính là bệ phóng để Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị hành chính mà gọi là cực tăng trưởng dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị", Bí thư Hà Nội chia sẻ.

Nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2026, người dân có quyền tự hào trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Hà Nội vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển vượt bậc. Tổng thu ngân sách 4 tháng đạt khoảng 49,2% dự toán. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh, đạt khoảng 29% so với dự toán. Dẫn dắt đầu tư ngoài ngân sách tăng cao. Đây là những con số minh chứng cho quyết tâm biến vốn đầu tư thành động lực tăng trưởng.

Đặc biệt sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa qua với tỷ lệ cử tri Thủ đô đi bầu đạt mức kỷ lục 99,57% đã chứng minh niềm tin sắt son của Nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của đảng và tương lai của đất nước.

Bên cạnh những thành tựu, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng chia sẻ với những trăn trở mà cử tri phát biểu, đó là phát triển khai thác các giá trị văn hóa của Thủ đô, những hạn chế về y tế, giáo dục và cả những vấn đề mà cử tri không nêu trực tiếp tại hội nghị như ô nhiễm môi trường, áp lực giao thông đô thị khi dân số tăng nhanh, các bức xúc về các dự án chậm triển khai hay nỗi lo về an toàn cháy nổ tại khu dân cư...

"Với tư cách người đứng đầu Thành ủy, tôi xin tiếp thu đầy đủ qua các kênh thông tin và cam kết sẽ chỉ đạo giải quyết với tinh thần việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, làm đến cùng, việc gì có hại thì hết sức tránh", ông Thắng khẳng định.