Lamine Yamal: Lời Messi đáng giá như chức vô địch World Cup

(VTC News) -

Lamine Yamal tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện với Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động MetLife (East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ). Trong lúc Yamal ăn mừng chức vô địch, Messi khuyên đàn em tiếp tục đi trên con đường đã chọn và khẳng định tương lai thuộc về thế hệ của cầu thủ 19 tuổi.

Yamal cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút nhờ bàn thắng quyết định của Ferran Torres. Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ chạy cánh của Barcelona được nhìn thấy tiến đến trò chuyện với Messi, người đang thất vọng vì không thể bảo vệ chức vô địch thế giới.

Messi đối đầu Yamal ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với Marca, Yamal cho biết anh chủ động tìm gặp Messi để bày tỏ sự tôn trọng đối với thần tượng. “Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và là người tôi luôn ngưỡng mộ. Sau trận đấu, tôi muốn thể hiện sự tôn trọng dành cho anh ấy”, Yamal nói.

Theo lời kể của cầu thủ Tây Ban Nha, Messi không tập trung vào nỗi buồn thất bại mà dành những lời động viên cho đàn em. “Anh ấy bảo tôi hãy tiếp tục đi trên con đường của mình và tương lai thuộc về thế hệ chúng tôi. Những lời ấy có giá trị không kém tấm huy chương vàng đang đeo trên cổ tôi”, Yamal tiết lộ.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Messi vừa trải qua thất bại ở trận chung kết World Cup có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp, trong khi Yamal lần đầu bước lên đỉnh thế giới khi mới 19 tuổi.

Hai cầu thủ từ lâu được đặt cạnh nhau vì những điểm tương đồng trong sự nghiệp. Yamal cũng trưởng thành từ học viện La Masia, thi đấu chủ yếu ở cánh phải và thuận chân trái.

Tại Barcelona, cầu thủ trẻ Tây Ban Nha lần lượt khoác áo số 19 rồi số 10, hai số áo Messi từng sử dụng trong giai đoạn đầu và thời kỳ đỉnh cao tại sân Camp Nou.

Trước trận chung kết, câu chuyện về cuộc gặp đầu tiên giữa họ cũng thu hút sự chú ý. Messi từng bế và tắm cho Yamal, khi đó mới năm tháng tuổi, trong một buổi chụp ảnh từ thiện của Barcelona vào năm 2007.

Messi nói chuyện với Yamal sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: Reuters)

Gần hai thập kỷ sau, đứa trẻ trong bức ảnh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của Tây Ban Nha và đối đầu Messi ở trận đấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Yamal khép lại World Cup 2026 với một bàn thắng và không có pha kiến tạo. Anh không giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, dù giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của huấn luyện viên Luis de la Fuente.

Giải thưởng này thuộc về Pau Cubarsi, đồng đội của Yamal tại Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Trung vệ trẻ gây ấn tượng với phong độ ổn định trong hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới một bàn suốt giải đấu.

Sau lễ đăng quang tại New Jersey, Yamal cùng các thành viên tuyển Tây Ban Nha trở về Madrid tham dự cuộc diễu hành mừng chức vô địch.

Trong buổi lễ, Yamal còn giơ một tấm biển nhắc đến cuộc va chạm giữa Gavi và Leandro Paredes sau trận chung kết. Nội dung tấm biển đề xuất một trận đấu quyền Anh giữa hai cầu thủ, mang tính trêu chọc đối thủ sau những màn xô xát trên sân.

Tuy nhiên, hình ảnh đáng chú ý nhất của Yamal sau trận vẫn là cuộc trò chuyện với Messi. Trong thời điểm cay đắng nhất, đội trưởng Argentina lựa chọn trao lời khuyên cho cầu thủ được xem là một trong những người kế tục di sản của mình tại Barcelona.