Thiết kế cầu Rồng ở Đà Nẵng có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Cầu Rồng là cảnh quan nhất định phải ngắm khi du khách đến Đà Nẵng, là một một trong những côg trình mang tính biểu tượng của thành phố, từng gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Ý nghĩa biểu tượng của cầu Rồng Đà Nẵng

Cầu Rồng Đà Nẵng lấy cảm hứng trực tiếp từ hình tượng rồng thời Lý, một trong những biểu tượng quyền uy và thịnh vượng nhất trong văn hóa Việt Nam. Trong tâm thức người Việt, rồng không phải là sinh vật của sự hủy diệt như trong văn hóa phương Tây, mà là linh vật mang lại mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và sự phồn vinh cho cộng đồng.

Việc chọn hình tượng này cho một công trình hạ tầng hiện đại thể hiện sự kế thừa có ý thức giữa truyền thống và đương đại.

Con rồng vàng dài 666 mét uốn lượn qua sông Hàn không chỉ là một cấu trúc thép và bê tông, mà là hiện thân của khát vọng hóa rồng, mong muốn vươn lên mạnh mẽ của một thành phố từng trải qua chiến tranh và khó khăn.

Chiều dài 666 mét là con số mang tính biểu tượng trong văn hóa Á Đông, càng nhấn mạnh thông điệp về sự phát triển bền vững, thịnh vượng.

Cầu Rồng Đà Nẵng thực sự là một trong những biểu tượng kiến trúc và kỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam, liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. (Ảnh: IG)

Cầu Rồng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là minh chứng cho năng lực kiến trúc và kỹ thuật của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Với thiết kế dạng vòm thép độc đáo mang hình dáng con rồng, công trình này đã vượt qua hàng trăm đề án để trở thành cây cầu thứ sáu bắc qua sông Hàn.

Quá trình thi công kéo dài gần bốn năm, từ ngày khởi công 19/7/2009 đến khi khánh thành vào 29/3/2013, đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Thời điểm khánh thành không phải ngẫu nhiên, mà là thông điệp về sự hồi sinh và phát triển sau chiến tranh, biến một biểu tượng văn hóa thành dấu mốc lịch sử đương đại.

Với kinh phí đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, cầu Rồng có sáu làn xe và chiều rộng 37,5 mét, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của thành phố. Nhưng giá trị của nó vượt xa chức năng kết nối vật lý đơn thuần.

Nghệ thuật trình diễn đô thị

Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của cầu Rồng là khả năng phun lửa và nước vào các buổi tối cuối tuần. Đây không chỉ là hiệu ứng kỹ thuật, mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống.

Rồng phun lửa trong truyền thuyết Việt Nam tượng trưng cho sức mạnh và quyền năng, trong khi phun nước gợi nhớ đến hình ảnh rồng làm mưa, mang lại sự sống cho mùa màng.

Việc tích hợp tính năng trình diễn này biến cầu Rồng từ một công trình giao thông thụ động thành một tác phẩm nghệ thuật sống động, thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương mỗi tuần. Nó tạo ra không gian công cộng mới, nơi kiến trúc và giải trí giao thoa, góp phần định hình bản sắc văn hóa đô thị của Đà Nẵng.

Động lực phát triển kinh tế

Về mặt chức năng, cầu Rồng là con đường ngắn nhất nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với các trục đường chính trong thành phố. Sự kết nối này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu vực hai bên bờ sông Hàn.

Trước khi có cầu Rồng, sông Hàn từng là ranh giới tự nhiên chia cắt Đà Nẵng thành hai khu vực phát triển không đồng đều. Các cây cầu trước đó như cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước đã bắt đầu xóa nhòa ranh giới ấy, nhưng cầu Rồng mới thực sự tạo ra bước đột phá. Nó kết nối trực tiếp khu vực trung tâm hành chính, thương mại phía tây với các khu đô thị mới, bãi biển và khu du lịch phía đông.

Sự hiện diện của cầu Rồng đã thúc đẩy giá trị bất động sản hai bên bờ sông, thu hút đầu tư vào các dự án khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí. Nó trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng, góp phần đưa thành phố này trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam.

Cầu Rồng Đà Nẵng mang trong mình tầm nhìn dài hạn và bản sắc riêng biệt. (Ảnh: IG)

Biểu tượng của thành phố đáng sống

Cầu Rồng không chỉ phục vụ người dân Đà Nẵng, mà còn trở thành niềm tự hào và biểu tượng nhận diện của thành phố trên bản đồ quốc tế. Hình ảnh con rồng vàng uốn lượn qua sông Hàn xuất hiện trong hầu hết các tài liệu quảng bá du lịch, các chương trình truyền hình và mạng xã hội.

Đối với người dân địa phương, cầu Rồng là minh chứng cho sự thay đổi vượt bậc của thành phố trong những thập kỷ qua. Từ một đô thị ven biển còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Đà Nẵng đã vươn lên trở thành “thành phố đáng sống” của Việt Nam, và cầu Rồng là một trong những biểu tượng rõ nét nhất của hành trình ấy.

Giải thưởng và công nhận quốc tế

Sự độc đáo của cầu Rồng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Công trình này đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế hạ tầng hiện đại. Ví dụ như giải Kim Cương về kỹ thuật xuất sắc năm 2014 của Hiệp hội Các hãng kỹ thuật New York (ACEC New York, Mỹ); giải thưởng “Kỹ thuật xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghiệp” (EEA) của ASCE (năm 2014); giải Special Citation (biểu dương đặc biệt) của Hiệp hội Các nhà thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp thế giới (IALD)...

Các tạp chí kiến trúc và du lịch quốc tế cũng thường xuyên nhắc đến cầu Rồng như một ví dụ điển hình về sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và công nghệ hiện đại.

Việc được quốc tế công nhận không chỉ nâng cao hình ảnh của Đà Nẵng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng. Cầu Rồng trở thành một “đại sứ văn hóa” không chính thức, giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế qua ngôn ngữ của kiến trúc và sáng tạo.

Cầu Rồng Đà Nẵng, xét cho cùng, không chỉ là một cây cầu. Nó là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa và công nghệ, giữa chức năng và nghệ thuật. Mỗi khi con rồng vàng phun lửa sáng rực bầu trời đêm sông Hàn, nó không chỉ trình diễn một màn kỹ thuật ấn tượng, mà còn kể câu chuyện về một thành phố đã biết biến những thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hiện thực.