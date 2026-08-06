Trái tim chỉ còn 20% lực co bóp được hồi sinh bằng kỹ thuật đột phá

(VTC News) -

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho một trường hợp suy tim tiến triển nặng bằng kỹ thuật tái đồng bộ cơ tim tối ưu hóa sử dụng tạo nhịp bó nhánh trái.

Người bệnh là nam, 74 tuổi, trú tại Hưng Yên. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện tình trạng mệt mỏi, hụt hơi, khó thở liên tục và đã điều trị tại một cơ sở y tế khác nhưng không cải thiện. Khi chuyển đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, người bệnh trong tình trạng suy tim rất nặng, khó thở liên tục và luôn lo lắng vì sức khỏe giảm sút nhanh chóng.

Kết quả thăm khám, điện tâm đồ và siêu âm tim cho thấy người bệnh bị suy tim giai đoạn tiến triển với phân suất tống máu chỉ còn 15-20%, tim giãn lớn và mất đồng bộ co bóp nghiêm trọng.

Theo ThS.BS Hoàng Trung Kiên, Khoa Khám bệnh và Cấp cứu Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, với những trường hợp suy tim có chỉ số phân suất tống máu giảm sâu và điện tâm đồ ghi nhận phức bộ QRS giãn rộng, điều trị nội khoa đơn thuần thường không đủ hiệu quả. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định cấy máy tái đồng bộ cơ tim kết hợp kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái nhằm khôi phục dẫn truyền điện sinh lý và sự co bóp đồng bộ của cơ tim.

Theo bác sĩ Kiên, khác với phương pháp CRT truyền thống, kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái đưa điện cực xuyên qua vách liên thất để tiếp cận trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim. Cách tiếp cận này giúp khôi phục nhịp co bóp sinh lý, thu hẹp thời gian QRS và nâng tỷ lệ đáp ứng điều trị lên trên 85-90%, đặc biệt hiệu quả ở những trường hợp tổn thương cơ tim diện rộng.

Đây cũng là ca bệnh đầu tiên được Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E triển khai bằng kỹ thuật tái đồng bộ cơ tim tối ưu hóa sử dụng tạo nhịp bó nhánh trái. Ca can thiệp do ThS.BS Hoàng Trung Kiên trực tiếp thực hiện dưới sự chỉ đạo chuyên môn của TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch.

Hồi sinh trái tim chỉ còn 20% lực co bóp bằng kỹ thuật đột phá

Theo các bác sĩ, kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm cao để đưa điện cực xuyên qua vách liên thất an toàn, tránh nguy cơ thủng vách hoặc tổn thương mạch máu. Nhờ sự phối hợp của các chuyên khoa can thiệp tim mạch, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực, ca thủ thuật diễn ra thuận lợi.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa theo phác đồ chuẩn. Một tháng sau cấy máy, kết quả tái khám cho thấy chức năng tim đã phục hồi đạt 60% – trở về mức của một người khỏe mạnh bình thường.

Người bệnh cho biết trước khi điều trị, ông mệt đến mức không thể xách nổi một chiếc xô nhẹ. Sau can thiệp, sức khỏe cải thiện rõ rệt, có thể sinh hoạt bình thường và hoàn toàn yên tâm với quá trình điều trị.

Các chuyên gia cho biết suy tim là giai đoạn cuối của nhiều bệnh lý tim mạch và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu; đồng thời đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, hụt hơi, phù chân, hồi hộp hoặc mệt mỏi kéo dài.

Đối với người bệnh đã được cấy máy tái đồng bộ cơ tim, bác sĩ lưu ý thiết bị chỉ hỗ trợ cải thiện chức năng co bóp của tim, không thay thế thuốc điều trị. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ, không tự ý ngừng thuốc, duy trì chế độ ăn giảm muối, hạn chế chất béo và tái khám định kỳ để kiểm tra hoạt động của thiết bị.