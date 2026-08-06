Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vượt 143 triệu

(VTC News) -

Lúc 9h, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua) - 143,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 - 2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết ở ngưỡng 4.300 USD/ounce, tiếp tục tăng 51 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Trước đó, giá kim loại quý đã tăng phi mã tới 177 USD/ounce, lên mức 4.249 USD.

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu. Kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt thỏa thuận hòa bình cũng làm giảm lo ngại lạm phát, qua đó tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, giá vàng tăng trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và hiện dao động quanh 75-80 USD/thùng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận vào thứ Ba hoặc thứ Tư để mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại tự do đi lại.

Mỹ, Iran và Oman được cho là đã tiến rất gần tới một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và tạo điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran.

Theo Axios, chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng có thể công bố thỏa thuận trong ngày 5/8, trong khi Iran đã hoàn tất phê chuẩn nội bộ.

Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát, qua đó khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt chịu sức ép phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trước những biến động liên tục của giá vàng, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược “lướt sóng” tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ngoài ra, giá vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh. Chỉ một đợt điều chỉnh sâu cũng có thể gây tâm lý hoang mang, dẫn đến bán tháo hoặc cắt lỗ ở những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, phương pháp và kỷ luật đầu tư.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, khả năng dự báo chính xác diễn biến thị trường trong tương lai là không dễ dàng. Chính sự bất định đó tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một kênh trú ẩn an toàn, giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động khó lường của nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng “lướt sóng” theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.