Cận cảnh siêu trực thăng của ông Trump bay gần máy bay chở khách

(VTC News) -

Video cho thấy máy bay chở khách rời đường băng trong khi trực thăng chở Tổng thống Trump đang bay phía trên. (Video: STATter911)

Vụ việc đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc tại sao máy bay chở khách lại được phép cất cánh trong khi trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đang di chuyển ở gần đó, thời điểm mà giao thông thương mại thường bị tạm dừng. Theo New York Times, trực thăng Marine One chở ông Trump bay cách chiếc máy bay chở khách khoảng 1,6km.

“Dựa trên đánh giá an toàn sơ bộ, chúng tôi nhận thấy xảy ra tình trạng mất khoảng cách an toàn trong giây lát, sau đó 2 máy bay tiếp tục di chuyển ra xa nhau”, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết vào 5/8.

Theo FAA, kiểm soát viên không lưu vẫn duy trì liên lạc với cả phi công máy bay thương mại và phi công điều khiển Marine One trong thời điểm xảy ra sự cố mất khoảng cách an toàn.

“Tổng thống chưa từng gặp nguy hiểm. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét vụ việc và sẽ triển khai hành động khắc phục phù hợp dựa trên kết quả điều tra”, FAA thông tin.

Theo bản tin tổng hợp, trực thăng của ông Trump cất cánh từ khu vực Ellipse gần Nhà Trắng vào khoảng 14h33 ngày 4/8 (giờ địa phương), trên đường đến Căn cứ liên hợp Andrews để thực hiện chuyến đi đến Los Angeles.

Tương tự, Reuters đưa tin đúng thời điểm đó, chuyến bay Envoy Air 3742 của hãng hàng không American Airlines, do công ty con Envoy Air khai thác cất cánh vào 14h34. Envoy là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của American Airlines, hãng hàng không này hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Sau vụ va chạm giữa máy bay trực thăng quân sự và máy bay thương mại hồi tháng 1/2025 khiến 67 người thiệt mạng, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấm hoạt động bay hỗn hợp của máy bay trực thăng và máy bay phản lực xung quanh sân bay này.

Quy định của FAA yêu cầu máy bay phải giữ khoảng cách tối thiểu 2,4 km theo phương ngang và 150 m theo phương thẳng đứng xung quanh sân bay. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận sẽ điều tra vụ việc.

Trung tâm kiểm soát không lưu FAA thường được thông báo trước ít nhất 3 phút trước khi trực thăng Marine One cất cánh để điều tiết giao thông tại Sân bay Ronald Reagan Washington.