'Lửa trắng' tập 15: Cương 'đen' phát hiện kẻ theo dõi, bí mật về Lan được hé lộ

(VTC News) -

Trong tập 15 Lửa trắng lên sóng tối 6/8, Cương “đen” (Duy Hưng) vẫn ở văn phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Mai. Anh pha trò khi cô thể hiện sự quan tâm, nhưng Mai (Việt Hoa) nhắc nhở đây là thời điểm nhạy cảm và yêu cầu Cương phải hết sức cẩn trọng.

Cương phát hiện có kẻ theo dõi trong tập 15 “Lửa trắng”.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cương bất ngờ phát hiện một bóng người lướt qua hành lang. Anh lập tức lao ra kiểm tra nhưng người theo dõi đã nhanh chóng biến mất.

Ở một diễn biến khác, sau nhiều lần thử thách lòng tin, Trường (Mạnh Cường) quyết định đưa Sương (Cù Thị Trà) đến nơi được xem là “đại bản doanh” của mình. Cơ sở này trông có vẻ chỉ là một xưởng sản xuất bàn ghế kim loại hoạt động bình thường, song thực chất đây chỉ là lớp vỏ che giấu những hoạt động phi pháp phía sau.

Trường còn giới thiệu Sương với các đàn em và cho biết cô sẽ ở lại đây một thời gian. Khi Sương thắc mắc vì chỉ nhìn thấy hoạt động sản xuất bàn ghế, Trường úp mở rằng những thứ cô muốn thấy đều được giấu kín phía sau xưởng. Sương đang từng bước tiếp cận mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm để thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, ban chuyên án tiếp tục mở rộng phạm vi xác minh. Lãnh đạo yêu cầu cấp dưới tập trung làm rõ lai lịch của Lan - người đang quản lý làng Tĩnh Lặng.

Theo hồ sơ ban đầu, Lan được xác định quê ở Ninh Bình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng học tập và làm việc tại Singapore trước khi trở về Việt Nam mở chuỗi salon tóc và spa rồi xuất hiện tại làng Tĩnh Lặng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng những thông tin này chưa phản ánh đầy đủ thân phận thật của cô.

Đáng chú ý, hướng điều tra được chuyển sang trại trẻ mồ côi tại Sơn Hải - nơi từng nuôi dưỡng cả Cương “đen” và Huấn. Chi tiết này hé lộ khả năng quá khứ của Lan có mối liên hệ với hai nhân vật, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều bí mật quan trọng.

Quá khứ của Lan và Cương sắp được hé lộ.

Tập 15 Lửa trắng còn có cuộc gặp đầy căng thẳng giữa Cương “đen” và Lan (Thu Quỳnh). Khi Lan hỏi liệu anh có tin mình hay không, Cương nói sau những gì đã trải qua, cô thay đổi rất nhiều nhưng vẫn còn điều gì đó níu giữ cô.

Đáp lại, Lan nhìn thẳng vào Cương và nói ngắn gọn: “Là anh đấy”.

Câu nói đầy ẩn ý khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật càng trở nên khó đoán, đồng thời báo hiệu những bí mật trong quá khứ của cả hai sẽ dần được hé lộ ở những tập phim tiếp theo.

Tập 15 “Lửa trắng” sẽ lên sóng lúc 20h tối nay 6/8 trên VTV3.