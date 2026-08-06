Báo Guardian: FIFA từng bí mật đứng sau kế hoạch Super League gây tranh cãi

(VTC News) -

Theo Guardian, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng thảo luận về việc đổi tên giải đấu độc lập của các CLB châu Âu từng gây tranh cãi thành “FIFA Super League”. Các cuộc đàm phán thậm chí đã tiến xa tới mức lập ra một thỏa thuận sơ bộ. Văn bản này có thể làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của bóng đá châu Âu.

Toàn bộ nội dung của bản điều khoản này lần đầu tiên được công bố. Tài liệu được soạn thảo vào tháng 10/2020, trong đó đề xuất để giải đấu mới mang thương hiệu của FIFA. Những nội dung trong tài liệu cho thấy ban lãnh đạo FIFA dưới thời Gianni Infantino đã tham gia sâu vào dự án Super League - kế hoạch từng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ trước khi sụp đổ vào tháng 4/2021.

Chủ tịch Gianni Infantino từng tiến hành các cuộc thảo luận về việc đổi tên giải đấu độc lập của các CLB châu Âu từng gây tranh cãi thành “FIFA Super League”. (Ảnh: AP)

Tài liệu cũng tiết lộ FIFA sẵn sàng gạt vai trò của các liên đoàn thành viên sang một bên để thúc đẩy kế hoạch cắt giảm số đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong năm. Đồng thời, cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ được trao những quyền lực đặc biệt thông qua “cổ phần vàng”.

Khi Gianni Infantino đang hứng chịu chỉ trích vì phải từ bỏ kế hoạch bán một phần quyền lợi thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, tài liệu này tiếp tục hé lộ FIFA từng tham gia sâu vào một dự án khác, với mục tiêu đưa các giải đấu hàng đầu của bóng đá thế giới vào sự quản lý của một mô hình mang tính thương mại hơn.

Theo tài liệu, FIFA và Super League dự kiến thiết lập quan hệ đối tác kéo dài ít nhất 12 năm, đồng thời thành lập một liên doanh để điều hành toàn bộ hoạt động thương mại của giải đấu.

Bản thỏa thuận cũng đề xuất một phiên bản mới của FIFA Club World Cup mở rộng, được gọi là “Giải đấu CLB toàn cầu”. Giải này sẽ diễn ra hằng năm trong khoảng thời gian cố định kéo dài ba tuần và gắn trực tiếp với Super League. Giải đấu mới sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hoàn toàn.

Dù tài liệu ghi rõ các giải đấu mới phải được Đại hội thường niên của FIFA và Hội đồng FIFA thông qua, nhưng theo Guardian, các liên đoàn bóng đá trên thế giới gần như không được tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch.

Gianni Infantino được cho là nắm rõ toàn bộ tiến trình đàm phán. Hiện chưa rõ ông và FIFA có tiếp tục theo đuổi dự án sau giai đoạn soạn thảo thỏa thuận sơ bộ hay không.

Từ đây, nhiều người nhớ lại cuộc đối đầu giữa UEFA và dự án Super League năm 2021. Khi đó, một nhóm CLB hàng đầu châu Âu, đứng đầu là Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, công bố kế hoạch thành lập Super League với tham vọng xây dựng một giải đấu độc lập, cạnh tranh trực tiếp với Champions League.

FIFA từng đứng về phía UEFA để phản đối dự án này. (Ảnh: Reuters)

Dự án nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ các tổ chức đầu tư lớn và được kỳ vọng tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới cho bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, FIFA khi ấy đã lựa chọn đứng về phía UEFA để phản đối dự án này.

Theo kế hoạch, Super League sẽ gồm 15 CLB thành viên cố định cùng 5 đội giành quyền tham dự thông qua các giải đấu hiện hành. Tài liệu cũng cam kết sẽ thành lập giải Super League dành cho nữ, dù chưa xác định thời điểm triển khai.

FIFA sẽ được trao “quyền sở hữu cổ phần ưu tiên” trong Super League. Điều này cho phép tổ chức quyền quyết định đối với việc thay đổi thể thức thi đấu, điều chỉnh lịch thi đấu, phân bổ các khoản hỗ trợ tài chính và bổ nhiệm giám đốc điều hành của giải đấu.

Các lãnh đạo cấp cao của bóng đá châu Âu được cho là đã rất sốc trước kế hoạch cắt giảm mạnh số đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, chỉ còn hai giai đoạn kéo dài hai tuần mỗi năm.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, các liên đoàn thành viên - những tổ chức mà Infantino hiện vẫn đang vận động để nhận được sự ủng hộ trong bối cảnh ông đối mặt với áp lực lớn nhằm giữ ghế Chủ tịch FIFA - có thể sẽ mất đi nhiều cơ hội thương mại từ các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Đồng thời, họ sẽ phải phụ thuộc đáng kể vào một giải đấu cấp CLB do tư nhân điều hành.

Các CLB tham dự Super League cũng sẽ phải gia nhập Hiệp hội CLB Bóng đá Thế giới, tổ chức đại diện do Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thành lập vào năm 2019 nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.