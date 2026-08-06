Chủ doanh nghiệp sản xuất UAV quân sự của Nga bị đánh bom xe

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn cơ quan thực thi pháp luật, ông Vladimir Tkachuk, chủ sở hữu công ty Uraldronzavod – đơn vị sản xuất UAV cảm tử Upyr (Vampire) – đang trong tình trạng ổn định sau vụ nổ xảy ra vào tối 4/8, cách thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural của Nga khoảng 25 km.

Ông Timofey Zhukov, nghị viên Hội đồng thành phố Yekaterinburg, cho biết trên chương trình Solovyov LIVE rằng ông Tkachuk đã tỉnh lại và hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên lái xe đã thiệt mạng.

Doanh nhân Vladimir Tkachuk giới thiệu máy bay không người lái với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một triển lãm ở St. Petersburg năm 2024.

Ông Tkachuk là một nhà hoạt động và blogger quân sự. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông cho biết đã thành lập công ty sản xuất UAV vào mùa thu năm 2022, khi nhận thấy máy bay không người lái ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường trong xung đột Nga - Ukraine. Tháng 9/2024, ông từng giới thiệu mẫu UAV Upyr cùng một số thiết bị khác với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một triển lãm công nghệ ở St. Petersburg.

Hiện giới chức Nga chưa công bố nghi phạm đứng sau vụ đánh bom xe. RT cho rằng Ukraine nhiều lần nhắm vào các quan chức quân sự, nhà hoạt động và nhà báo tại Nga trong thời gian xung đột. Năm ngoái, hai tướng lĩnh thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga là Yaroslav Moskalik và Fanil Sarvarov cũng thiệt mạng trong các vụ đánh bom xe.

Trước đó, hôm 1/8, vụ nổ xảy ra bên ngoài một nhà hàng Italy ở Moskva khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ chưa được xác định danh tính, được cho là người mang thiết bị nổ đến hiện trường. Một số kênh Telegram cho rằng nhà hàng khi đó đang tổ chức tiệc sinh nhật của Thượng tướng Aleksandr Chaiko, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Tuy nhiên, phía Moskva chưa xác nhận thông tin này cũng như chưa công bố danh tính các nạn nhân.

Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine thực hiện các hoạt động phá hoại và ám sát trên lãnh thổ Nga, phía Ukraine hiếm khi xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công như vậy.