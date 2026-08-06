(VTC News) -

Video: Top xe sedan đáng mua trong tầm giá 500 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage: 380 - 490 triệu đồng

Mitsubishi Attrage.

Mitsubishi Attrage nổi bật với phong cách thiết kế Dynamic Shield, quen thuộc trên nhiều mẫu xe khác của hãng như Xpander và Pajero Sport. Ngoại hình của Attrage được đánh giá là hài hòa và dễ nhìn, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Khoang nội thất của xe thực dụng và gọn gàng, chủ yếu sử dụng vật liệu nhựa với thiết kế đơn giản nhưng tiện lợi. Hệ thống ghế ngồi đảm bảo mức độ thoải mái cơ bản, đi kèm với hệ thống giải trí tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Mitsubishi Attrage mới sử dụng động cơ 1,2 lít Mivec công suất 78 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm, tương tự như trên phiên bản trước. Hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT.

Có thể nói đây là một khối động cơ không quá mạnh, tuy nhiên đem lại hiệu suất vừa đủ, phù hợp để di chuyển trong đô thị, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Kia Soluto: 386 - 449 triệu đồng

Kia Soluto.

Mặc dù có một số chi tiết thiết kế gợi nhớ đến phong cách cũ, Kia Soluto vẫn thể hiện sự năng động và trẻ trung trong phân khúc giá rẻ. Khoang nội thất của Soluto được đánh giá cao với chiều dài ấn tượng, mang lại cảm giác thoáng đãng cho hành khách.

Hệ thống giải trí trên xe đủ tốt để phục vụ nhu cầu cơ bản và động cơ của Soluto được nhiều chủ xe phản hồi là không hề yếu, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, trang bị tiện nghi của Soluto vẫn còn hạn chế so với các đối thủ cùng phân khúc.

Kia Soluto sử dụng động cơ Kappa 1.4 MPI cho công suất cực đại 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm. Đi cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Mazda 2: 418 - 544 triệu đồng

Mazda2.

Mazda 2 là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc sedan tầm giá khoảng 500 triệu đồng, nhờ sự cân bằng giữa giá trị, tiện nghi và phong cách. Mẫu xe này thừa hưởng nhiều ưu điểm từ các dòng cao cấp hơn của Mazda, mang lại trải nghiệm vượt kỳ vọng.

Ngoại hình trẻ trung và sang trọng, cùng với nội thất gọn gàng, tinh tế, tạo cảm giác cao cấp hơn so với mặt bằng chung. Mazda 2 còn được trang bị gói an toàn i-Activsense, thường thấy trên các mẫu xe đắt tiền hơn. Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau của xe khá hạn chế.

Mazda2 mới vẫn sử dụng động cơ SkyActiv 1,5 lít, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Hyundai Accent: 439 - 569 triệu đồng

Hyundai Accent.

Hyundai Accent là cái tên nổi bật trong phân khúc sedan hạng B, thường xuyên góp mặt trong top 10 xe bán chạy hàng tháng. Với ngoại hình trẻ trung và hiện đại, Accent không chỉ thu hút khách hàng nhờ giá cả hợp lý mà còn nhờ vào trang bị tiện nghi đầy đủ.

Hệ thống an toàn của xe cũng được đánh giá cao, với tất cả các phiên bản đều trang bị các tính năng an toàn cơ bản. Tuy nhiên, các tính năng nổi bật chỉ tập trung ở bản cao cấp nhất, và hàng ghế sau có cảm giác hơi bí do kiểu dáng thể thao.

Accent thế hệ thứ 6 động cơ Smartstream 1.5 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước.