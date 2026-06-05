(VTC News) -

Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Mẫu xe điện Bestune Xiaoma gây chú ý tại thị trường Việt Nam với mức giá 199 triệu đồng, trở thành một trong những lựa chọn ô tô thuần điện dễ tiếp cận nhất.

Với thiết kế trẻ trung, các đường nét bo tròn, Xiaoma đặc biệt thu hút sự quan tâm của phái nữ, những người cần một phương tiện nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị hoặc đưa đón con cái.

Dù có kích thước khiêm tốn, xe vẫn đủ chỗ cho 4 người ngồi thoải mái. Bestune Xiaoma được trang bị mô-tơ điện với công suất 20 kW và mô-men xoắn 85 Nm. Với pin 13,9 kWh, xe có thể di chuyển khoảng 170 km cho mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển ngắn trong ngày.

VinFast VF 3: 302 - 315 triệu đồng

VinFast VF 3 đang dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế SUV cá tính và hệ sinh thái trạm sạc V-GREEN rộng khắp.

Về kích thước, VF 3 có chiều dài 3.190 mm, chiều rộng 1.679 mm và chiều cao 1.652 mm, giúp phái nữ dễ dàng di chuyển trong các con phố nhỏ hẹp.

Nội thất của xe được thiết kế tối giản với màn hình 10 inch, tích hợp đầy đủ các kết nối với điện thoại thông minh.

Xe được trang bị động cơ 43 mã lực và pin LFP 18,64 kWh, cho phép di chuyển tối đa 215 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Geely EX2: 459 - 499 triệu đồng

Geely EX2 nổi bật như một mẫu hatchback cỡ A, mang đến trải nghiệm hiện đại và sang trọng. Xe gây ấn tượng với không gian nội thất được trang bị màn hình cảm ứng lớn 14,6 inch và hệ thống đèn viền mô phỏng đường chân trời độc đáo.

Đặc biệt, khoang chứa đồ phía trước rộng 70 lít là một ưu điểm thiết thực, hỗ trợ tối đa cho việc lưu trữ đồ đạc cá nhân, rất phù hợp với nhu cầu của phái nữ.

Về khả năng vận hành, Geely EX2 được trang bị pin 44,1 kWh, cho phép di chuyển quãng đường ấn tượng lên tới 395 km. Hệ thống an toàn ADAS cùng camera 540 độ là những trợ thủ đắc lực, giúp phái nữ tự tin hơn khi lùi xe hoặc di chuyển trong các khu vực đông đúc.

BYD Dolphin: 499 triệu đồng

BYD Dolphin, mẫu xe hatchback cỡ B, thu hút sự chú ý với mức giá ưu đãi 499 triệu đồng dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.700 mm, mẫu xe này mang lại không gian ngồi rộng rãi và thoải mái cho hành khách.

Điểm nổi bật của BYD Dolphin là gói pin Blade độc quyền với dung lượng 50,25 kWh, cho phép xe hoạt động lên đến 435 km sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại, bao gồm điều hòa tự động lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống an toàn với 6 túi khí.

Với công suất sạc nhanh DC 60 kW, người dùng chỉ cần khoảng 30 phút để nạp từ 20% đến 80% pin, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong những chuyến đi dài.