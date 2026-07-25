6 tháng rụng tóc, nổi ban đỏ, cô gái 22 tuổi ngỡ ngàng khi nhận chẩn đoán

(VTC News) -

Khoa Nội Thận - Khớp, Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân 22 tuổi mắc lupus ban đỏ hệ thống kèm biến chứng viêm thận.

Theo bệnh nhân, khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, cô thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém, rụng tóc nhiều và xuất hiện ban đỏ trên mặt. Do đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp đại học, cô cho rằng những biểu hiện này chỉ là hệ quả của căng thẳng, thức khuya và sinh hoạt thiếu điều độ nên không đi khám.

Nữ bệnh nhân tự mua dầu gội chống rụng tóc, kem dưỡng da và thực phẩm chức năng để cải thiện tình trạng trên. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, tóc vẫn rụng nhiều, ban đỏ không thuyên giảm nên mới đến Bệnh viện 19-8 khám.

Bác sĩ khoa Nội Thận Khớp khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc lupus ban đỏ hệ thống kèm viêm thận lupus, chức năng thận đã bị tổn thương. Kết quả khiến bệnh nhân bất ngờ vì không nghĩ những biểu hiện ở da và tóc lại có thể liên quan đến bệnh lý ở thận.

Viêm thận lupus có thể dẫn đến suy thận nếu phát hiện muộn

Theo BSCK II. Lương Thị Tuyết, Khoa Nội Thận Khớp - Bệnh viện 19-8, lupus ban đỏ hệ thống (SLE) là bệnh tự miễn mạn tính, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công chính các mô và cơ quan của cơ thể. Bệnh có thể ảnh hưởng đến da, khớp, tim, phổi, não và đặc biệt là thận.

Do biểu hiện rất đa dạng, lupus thường bị nhầm với nhiều bệnh lý khác. Người bệnh có thể xuất hiện ban đỏ hình cánh bướm ở mặt, rụng tóc, loét miệng, đau hoặc viêm nhiều khớp, sốt kéo dài, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Đáng lo ngại, viêm thận lupus là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất. Giai đoạn đầu, bệnh có thể chỉ biểu hiện phù nhẹ nên dễ bị bỏ qua. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tiến triển đến suy thận mạn, thậm chí suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận hoặc ghép thận.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng rụng tóc kéo dài, ban đỏ trên mặt, đau khớp, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc phù, người dân không nên tự ý điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đối với người đã được chẩn đoán lupus, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ, thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ để phát hiện sớm tổn thương thận. Bên cạnh đó, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không hút thuốc lá, ăn uống lành mạnh, giảm muối nếu có tổn thương thận và duy trì vận động phù hợp nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.