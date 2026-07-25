HLV Thái Lan nói lời cay đắng: 'Chúng tôi không phải ứng viên vô địch sáng giá'

(VTC News) -

Tối 25/7, đội tuyển Thái Lan bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách tại Vientiane trước đội tuyển Lào. Thời điểm này, nhiều người bắt đầu nghi ngờ về việc đội bóng xứ chùa vàng có thể "sảy chân" trước Lào - vốn bị đánh giá thấp hơn nhiều. Thái Lan không có đội hình mạnh nhất và vắng nhiều trụ cột.

Ông Anthony Hudson - HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nhận định: "Tôi có thể nói rằng chúng tôi không phải là ứng cử viên sáng giá nhất tại ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, và nhiều người trong số họ sở hữu tài năng đầy triển vọng. Ví dụ như Seksan Ratree, người đang ngồi cạnh tôi trong buổi họp báo này".

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - ông Anthony Hudson.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng việc khởi đầu tốt trước Lào rất quan trọng. Đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với tâm lý tích cực, thi đấu quyết liệt và muốn có khởi đầu đầy hứng khởi tại ASEAN Cup 2026.

"Tôi có niềm tin vào đội bóng của mình, và tất nhiên, tôi không muốn gây áp lực lên các cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng để họ thể hiện phong độ tốt nhất trên sân. Như tôi đã nói, mỗi người trong đội đều có những tài năng khác nhau, vì vậy chúng ta sẽ xem từng vận động viên thể hiện được điều gì khi họ bước ra sân.

Hiện tại, mọi người đều rất quyết tâm, điều đó thật ấn tượng. Nhiệm vụ của tôi là truyền cảm hứng cho họ để họ dũng cảm và cống hiến hết mình khi ra sân trong trận đấu này", ông Anthony Hudson bày tỏ.

Đội tuyển Thái Lan dự giải lần này mà không có Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Supachai Chaided hay Elias Dolah. Do đó, Seksan Ratree - ngôi sao sinh năm 2003 trở thành gạch nối quan trọng giữa các thế hệ.

Cầu thủ của Port FC cho biết, “Chúng tôi đã chuẩn bị khá tốt và hy vọng sẽ có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này. Đội tuyển Thái Lan không cảm thấy quá nhiều áp lực vì cuối cùng, kết quả sẽ được quyết định trên sân và thông qua sự chuẩn bị tốt. Tất nhiên, đội nào cũng có tiềm năng, vì vậy chúng tôi sẽ không đánh giá thấp bất kỳ ai”.