Ngôi sao Việt kiều sinh năm 2004: 'Sẽ làm mọi cách để Lào hòa Thái Lan'

(VTC News) -

Trên sân nhà, đội tuyển Lào sẽ tiếp đón Thái Lan trong trận đấu ra quân tại ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 25/7 (giờ địa phương). Liên tiếp phải nhận nhiều trận thua trước "người hàng xóm", đội tuyển Lào vẫn bày tỏ quyết tâm tạo nên bất ngờ trong lần đối đầu này.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, Damoth Thongkhamsavath - ngôi sao của đội tuyển Lào nói: "Đây là một trận đấu khó khăn vì đội tuyển quốc gia Thái Lan là đội bóng hàng đầu trong khu vực. Nhưng đội tuyển quốc gia Lào đang chuẩn bị trong 2 tháng, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để có một điểm trên sân nhà và rất mong các cổ động viên hãy ủng hộ Lào".

Damoth Thongkhamsavath là ngôi sao của đội tuyển Lào.

Damoth Thongkhamsavath có ông bà là người Quảng Bình và mang dòng máu Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2004 được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Lào từ năm 18 tuổi. Ở mùa giải 2024/25, Damoth đánh dấu cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ Lào đầu tiên ra sân tại V.League. Anh được Đông Á Thanh Hóa kí hợp đồng với tư cách cầu thủ Việt kiều.

Đến mùa giải 2025/26, khi Đông Á Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, Damoth vụt sáng và giành suất đá chính. Anh ghi 3 bàn thắng, góp công lớn vào hành trình trụ hạng khó tin mà đội bóng xứ Thanh tạo ra.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào - ông Vladika Grujic phát biểu: "Chúng tôi sẽ có cơ hội đối đầu với một đội bóng mạnh như Thái Lan. Đội tuyển Lào đã chuẩn bị để đối phó với Thái Lan. Chúng tôi biết Thái Lan là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á nhưng Lào được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để có được kết quả tốt. Tôi không muốn nói quá nhiều về kế hoạch trận đấu ở đây, nhưng các cầu thủ của tôi biết họ cần phải làm gì để có được kết quả tốt trước Thái Lan".