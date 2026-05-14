Việt kiều Pháp Julien Mouillon gia nhập CLB Công an Hà Nội

Câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận chiêu mộ thành công trung vệ Julien Mouillon người mang hai dòng máu Pháp và Việt Nam. Trước khi gia nhập đội bóng ở V.League, cầu thủ Việt kiều sinh năm 1997 thi đấu ở giải hạng 4 Pháp cho câu lạc bộ EFC Frejus Saint-Raphael.

Theo thông tin trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermakt, Julien Mouillon là cầu thủ đa năng. Anh có thể đá 3 vị trí không liên quan đến nhau là trung vệ, tiền vệ tấn công và tiền vệ trái. Julien Mouillon có đến hơn 160 trận đấu chơi trong vai trò trung vệ. Đây mới là vị trí sở trường, nơi mà cầu thủ cao 1m85 có thể chứng minh năng lực tốt nhất.

Cao Pendant Quang Vinh chào đón Julien Mouillon.

Trưa 14/5, Julien Mouillon chính thức đáp có mặt tại Việt Nam và sẽ sớm kí hợp đồng chính thức với CLB Công an Hà Nội. Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, Julien Mouillon sẽ bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới ngay ngày mai. Cầu thủ này được chào đón bởi đồng hương Cao Pendant Quang Vinh - hậu vệ Việt kiều cũng từng thi đấu tại Pháp nhiều năm.

Nhìn chung, Julien Mouillon được đánh giá sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại và sức mạnh thể chất của cầu thủ châu Âu. Quãng thời gian nhiều năm cống hiến cho một đội bóng nói lên rằng cầu thủ này có sự ổn định trong phong độ.

Julien Mouillon sẽ là suất cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam thay thế cho Adou Minh - người sắp sở hữu quốc tịch Việt Nam. Nếu có màn thể hiện chuyên môn đú tốt, việc Julien Mouillon nằm trong danh sách của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam không phải điều bất ngờ.

Ở trận đấu tiếp theo tại vòng 23 V.League, CLB Công an Hà Nội đối đầu với Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng ngành công an đang hơn Thể Công Viettel đến 11 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu thắng Thanh Hoá, Công an Hà Nội nghiễm nhiên vô địch mà không cần quan tâm kết quả cuộc đọ sức giữa Nam Định và Thể Công Viettel.

Nếu Thể Công Viettel không thể giành 3 điểm, CLB Công an Hà Nội chắc chắn giành cúp sớm 3 vòng đấu. Nếu đội bóng áo lính thắng trận và Công an Hà Nội không thắng, cuộc đua vô địch V.League vẫn tiếp tục.