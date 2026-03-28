Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Việt kiều mất suất đá chính

Với tính chất của một giải đấu giao hữu quốc tế, nhiều đội bóng thường xáo trộn đội hình và tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ. Điều này lại chưa chắc chính xác khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan ở giải CFA Team China 2026. HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng chỉ thay thế 4-5 vị trí nhằm đảm bảo sự ổn định của đội bóng.

Trong khung gỗ, Cao Văn Bình nhiều khả năng vẫn tiếp tục bắt chính thay vì Phạm Đình Hải và Hoa Xuân Tín. Ông Vinh cần kinh nghiệm và sự ổn định của cậu học trò đến từ Sông Lam Nghệ An. Hàng phòng ngự là nơi có thể chứng kiến sự thay đổi khi Trung Nguyên (SHB.Đà Nẵng) đá trung vệ lệch trái ngay từ đầu.

Vadim Nguyễn khó có suất đá chính.

Đinh Quang Kiệt chơi ở trung tâm hàng thủ - đóng vai trò thủ lĩnh còn Lê Nguyên Hoàng đá trung vệ lệch phải. Sau trận đá chính đầu tiên, Nguyễn Bảo Long có thể nhường vị trí cho Mai Quốc Tú - hậu vệ của Đà Nẵng được cho Đồng Tháp mượn. Quách Quang Huy có thể đá hậu vệ phải thay cho Lê Thắng Long.

Ở khu trung tuyến, Nguyễn Quang Vinh nhiều khả năng được tin tưởng cho suất đá chính bên cạnh Nguyễn Công Phương. Quang Vinh phòng ngự và kiểm soát trận đấu tốt, Công Phương lại có khả năng tấn công và xâm nhập vòng cấm thuyết phục hơn.

Trên hàng công, Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel) sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo mục tiêu với điều kiện anh cần bình phục chấn thương 100%. Nếu không, cơ hội sẽ được trao cho Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND). Ở cánh trái, Bá Đạt đã sẵn sàng còn Văn Thuận sẽ án ngữ bên hành lang phải.

Muc tiêu của U23 Việt Nam ở trận đấu này vẫn là 3 điểm để ghi dấu ấn ở giải CFA Team China 2026. Các cầu thủ dĩ nhiên muốn ra sân để đảm bảo rằng mình tiếp tục có tên ở đợt tập trung tiếp theo và hướng đến ASIAD 20.