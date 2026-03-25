Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên ngày 25/3 trên kênh nào?

U23 Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên ở giải CFA Team China 2026 gặp U23 Triều Tiên. Đúng như lời phát biểu của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, ông và các học trò bước vào chuyến du đấu tại Tây An (Trung Quốc) với mục tiêu học hỏi, xây dựng cho tương lai.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội tuyển gồm toàn cầu thủ ở lứa tuối sinh năm 2005 trở về sau dự ASIAD 19. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của bóng đá Việt Nam cho cả một quá trình dài tới đây, khi mà thành tích trước mắt tạm thời được bỏ qua. Nhưng điều này cũng không làm giảm đi quyết tâm của các cầu thủ.

U23 Việt Nam thay máu lực lượng ở giải CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam có nhiều cái tên còn chưa được thi đấu chuyên nghiệp như Vũ Quốc Anh (Hải Phòng), Tạ Xuân Trường (Trung tâm TDTT Ninh Bình II),...Việc có mặt ở đội U23 Việt Nam như một giấc mơ và là cơ hội lớn để họ thay đổi cả sự nghiệp. Việc nỗ lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện chẳng khác nào mục tiêu tối thượng với nhóm cầu thủ này.

Song song với nhiều cầu thủ còn lạ lẫm với người hâm mộ, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn còn một loạt ngôi sao từng thành công ở SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á. Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương sẽ trở thành trụ cột dìu dắt các đồng đội ở giải năm nay.

Ở giải hạng nhất và V.League, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Nguyễn Anh Tuấn, Thái Bá Đạt,...xứng đáng nhận được kì vọng.

Bên kia chiến tuyến, rất khó để tìm kiếm thông tin về U23 Triều Tiên nhưng bóng đá nước này luôn có những đặc tính chung, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Quốc gia vùng Đông Á sở hữu những cầu thủ đầy sức mạnh, kĩ thuật cơ bản tốt và luôn vào sân với tinh thần cao nhất.

U23 Triều Tiên sẽ là thuốc thử "hạng nặng" cho U23 Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 14h00 ngày 25/3.