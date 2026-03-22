U23 Việt Nam loại loạt cầu thủ

(VTC News) -

Theo đó, quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh loại loạt cầu thủ như Lê Nguyễn Văn Thọ (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Tuấn (Sông Lam Nghệ An), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng) và Trương Nhạc Minh (TP.HCM).

Cách đây ít ngày, tiền đạo Nguyễn Lê Phát cũng được thông báo sẽ không tập trung cùng U23 Việt Nam vì chấn thương gặp phải trong màu áo Ninh Bình FC. Trường hợp của Trương Nhạc Minh mang đến nhiều sự nuối tiếc. Trung vệ trẻ này bị đau ngay trong buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam và không kịp bình phục.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng.

Tuy nhiên, lực lượng mà quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh mang đến Trung Quốc vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý như Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận (Ninh Bình FC), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Vadim (SHB Đà Nẵng).

Một cái tên khác được chờ đợi là tiền vệ Việt kiều Moric. Đáng tiếc, anh vẫn sẽ tiếp tục tập luyện cùng U19 Việt Nam sau một vài ngày "thử lửa" cùng các đàn anh. Cầu thủ này vẫn còn chưa nhiều kinh nghiệm và môi trường U19 sẽ phù hợp hơn với Moric.

U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm hướng đến ASIAD 2026. U23 Việt Nam sẽ dùng lứa cầu thủ trẻ sinh từ năm 2005 đổ về sau ở các giải đấu sắp tới.