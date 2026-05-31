Sự thật bất ngờ về người đàn ông đi sai làn, hỏi CSGT 'em biết anh không'

(VTC News) -

Video: Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe, đi sai làn.

Liên quan vụ người đàn ông tranh cãi với lực lượng cảnh sát giao thông sau khi ô tô vi phạm, ngày 31/5 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng lập biên bản xử lý vi phạm.

Tại cơ quan công an, người tranh cãi với cảnh sát giao thông được xác định là ông K.C.T. (sinh năm 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Ông T. thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào.

Cảnh sát giao thông mời người liên quan lên làm việc.

Vào chiều 29/5, ông K.C.T. sử dụng ô tô cá nhân BKS 30B-170.XX để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G (sinh năm 1984, trú tại TP.HCM).

Người này cũng thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng cảnh sát giao thông là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.T.G. về hành vi: không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền 19,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi khác liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.