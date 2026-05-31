Nụ cười và nước mắt tiếc nuối của sĩ tử Hà Nội sau môn thi cuối lớp 10
Sau môn Toán lớp 10 tại Hà Nội, các sĩ tử vỡ òa cảm xúc với những nụ cười nhẹ nhõm cùng cả giọt nước mắt tiếc nuối sau chuỗi ngày ôn thi căng thẳng.
Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), phụ huynh kiên nhẫn đứng đợi dưới cái nắng oi bức, hồi hộp ngóng con sau môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10.
Khi cánh cổng trường mở ra, các thí sinh lần lượt bước ra khỏi điểm thi trong vòng tay chờ đợi của phụ huynh. Những cái ôm, lời hỏi han cùng tiếng reo hò chúc mừng vang lên khắp khu vực trước cổng trường, xua tan phần nào áp lực sau những ngày thi căng thẳng.
Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm siết chặt từ người thân giúp các thí sinh giải tỏa áp lực, khép lại kỳ thi với nhiều cảm xúc.
Ngay khi vừa bước qua cổng trường, một thí sinh không giấu được cảm xúc đã bật khóc, òa vào lòng bố. Người bố ôm chặt và nhẹ nhàng động viên, nhắc con rằng điều quan trọng nhất là đã nỗ lực hết mình trong suốt kỳ thi.
Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.
Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.
Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.
Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.