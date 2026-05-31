Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Quán Sứ

Sáng 31/5 (15 tháng 4 năm Bính Ngọ), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo tăng ni, Phật tử cùng đại diện các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026. Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026), tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chư vị Tôn túc, tăng ti, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.
Phát biểu tại đại lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long gửi lời chúc mừng tới chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử nhân mùa Phật đản năm nay. Ông Nguyễn Phi Long cho biết những kết quả đạt được của đất nước thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật tử ở trong nước cũng như nước ngoài. Với truyền thống đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu chung phát triển của đất nước, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long cho biết, thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy những giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn và tinh thần hướng thiện trong xã hội ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Phật tử tụng kinh và tham dự các nghi lễ truyền thống mừng ngày Đức Phật đản sinh.
Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức Tắm Phật - nghi lễ thiêng liêng, giàu ý nghĩa biểu tượng trong ngày Phật đản.
Ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật.
Các đại biểu và Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật.
Lễ Phật Đản là một trong ba đại lễ lớn nhất của Phật giáo (cùng với Lễ Thành đạo và Lễ Niết bàn), nhằm kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ năm 1999, ngày lễ này đã được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa tâm linh toàn cầu, thường gọi là Đại lễ Vesak.
Với ý nghĩa cao cả đó, ngày lễ Phật đản không chỉ là dịp để tưởng nhớ sự xuất hiện của một bậc Thánh nhân, mà còn là thời khắc để mỗi người soi chiếu lại chính mình, nỗ lực sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, từ bi và hòa bình.