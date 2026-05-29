Cố đô Huế rợp bóng cờ hoa đón mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Huế rộn ràng chào đón đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026
Những ngày này, đông đảo người dân và tăng ni phật tử tại cố đô Huế rộn ràng tham gia các hoạt động chào đón đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
Năm nay, lễ Phật đản được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế tổ chức từ ngày 17/5 đến 7/6 (nhằm ngày 1 - 22/4 âm lịch ) với nhiều sự kiện như: Hạ thủy và thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương; Lễ hội Ẩm thực chay tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; thực hiện nghi thức tắm Phật và lễ rước Phật truyền thống cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình; diễu hành xe hoa, phóng sanh đăng... Ngoài ra, chương trình còn có Lễ hội Hoa đăng diễn ra tối 7/6 tại Nghinh Lương Đình, hứa hẹn tạo nên khung cảnh lung linh bên dòng sông Hương.
Cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo được cắm dày trên các trục đường chính tại TP Huế.
Điểm nhấn của đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 ở Huế là hai lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo khổng lồ bên bờ sông Hương. Hai lá cờ có kích thước tương đương nhau, rộng khoảng 100m2 mỗi lá, được thiết trí cạnh nhau trên bãi cỏ dài cạnh khu vực bia Quốc học Huế. Trong đó, lá cờ Phật giáo được thành hình từ 6.590 lá cờ nhỏ.
Nhiều phật tử, du khách chọn check-in dưới 2 lá cờ khổng lồ bên bờ sông Hương thơ mộng.
"Mùa Phật đản nào ở Huế cũng rực rỡ cờ hoa, nhưng năm nay không gian di sản chào đón lễ Phật đản đặc biệt hơn hẳn so. Hình ảnh hai lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo kích thước lớn bên dòng sông Hương không chỉ khiến thành phố thêm sinh động, mà còn mang lại cảm giác vô cùng thiêng liêng, cao cả", cô Cao Thị Mỹ Hằng (21 tuổi, quê TP Đà Nẵng hiện đang học tập tại TP Huế) chia sẻ.
Trên sông Hương, đoạn trước bến Nghinh Lương Đình, nhiều du khách và phật tử say mê chiêm ngưỡng 7 đóa hoa sen khổng lổ nổi lên giữa làn nước xanh, là biểu tượng cho 7 bước chân của Đức Phật khi vừa đản sinh.
Tại nhiều cổ tự ở Huế như Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm, Thiên Mụ..., các tăng ni, tu sỹ Phật giáo đang gấp rút những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chính lễ vào ngày rằm tháng Tư (31/5 Dương lịch).
Lễ đài mừng Phật đản được thiết trí bên trong hầu hết các ngôi chùa lớn ở TP Huế.
Theo người dân TP Huế, với ý nghĩa cầu nguyện "quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và chúng sinh an lạc", đại lễ Phật đản luôn là sự kiện truyền thống lớn, đi sâu vào tâm thức và đời sống văn hoá địa phương.
Ngày 29/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, tham gia xóa đói giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn.