Truy tìm 'Đen' trong vụ cưỡng ép bốc xếp, thu tiền bảo kê ở chợ Bình Tây

Ngày 29/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TP.HCM), đồng thời truy tìm Nguyễn Hồng Vũ (tức “Đen”) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc do Nguyễn Nguyên Phương (49 tuổi, tức Phương “mặt quỷ”), Nguyễn Nguyên Vũ (51 tuổi, tức “Lượm”), cùng nhiều người khác thực hiện trong thời gian dài tại khu vực chợ Bình Tây.

Nguyễn Nguyên Phương (tự Phương "mặt quỷ") cầm đầu băng nhóm bảo kê. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2009, Nguyễn Nguyên Vũ được Ban quản lý chợ và Nghiệp đoàn bốc xếp chợ Bình Tây phân công phụ trách đội bốc xếp hàng nhang đèn ở khu vực đường Phan Văn Khỏe. Đến năm 2019, Vũ giao lại việc quản lý đội bốc xếp cho em ruột là Nguyễn Nguyên Phương.

Sau khi nắm quyền quản lý, Phương chỉ đạo Nguyễn Hồng Vũ đứng ra yêu cầu các tiểu thương, bạn hàng giao hàng tại cổng số 7, 8, 9 của chợ Bình Tây phải thuê đội bốc xếp do nhóm này quản lý với mức giá do Phương quy định.

Cụ thể, hàng dưới 10kg bị thu 3.000 đồng/gói; hàng trên 10kg thu 5.000 đồng/gói và hàng trên 30kg thu 7.000 đồng/gói.

Theo Công an TP.HCM, số tiền thu được được bỏ vào hộp sắt đặt tại các cổng rồi chia đều cho các thành viên trong đội, trong đó có Phương, Nguyễn Hồng Vũ và Nguyễn Nguyên Vũ. Mỗi người hưởng trung bình khoảng 200.000 đồng/ngày.

Những tiểu thương không đồng ý thuê đội bốc xếp của Phương bị đàn em ngăn cản xuống hàng, đuổi sang cổng khác, chửi bới, đe dọa nhằm gây áp lực buộc phải chấp nhận.

Ngoài ra, Phương và Nguyễn Hồng Vũ còn bị cáo buộc ép các tiểu thương đóng “tiền bảo kê” theo tháng, 6 tháng hoặc 1 năm nếu muốn tự bốc xếp, giao nhận hàng hóa mà không thuê đội của nhóm này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hồng Vũ (SN 1977, ngụ 157B Phan Văn Khỏe, phường Bình Tây, TP.HCM) là người có liên quan nhưng hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu Nguyễn Hồng Vũ ra trình diện. Người dân biết thông tin liên quan có thể liên hệ Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Đức Nghĩa qua số điện thoại 0968.630.856.