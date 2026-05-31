Chen chân trải nghiệm lễ hội trái cây lớn nhất mùa hè tại TP.HCM

Lễ hội trái cây Nam Bộ thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm.
Sáng nay 31/5, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 chính thức khai hội tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Năm nay, lễ hội mang chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”, tái hiện đậm nét không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ giữa lòng thành phố.
Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Suối Tiên để tham gia ngày hội trái cây lớn nhất mùa hè. Nhiều gia đình lựa chọn mặc áo dài, áo bà ba để nhận vé ưu đãi và hòa mình vào không gian lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước Nam Bộ.
Chợ trái cây đặc sản là điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách tại lễ hội năm nay. Hàng trăm loại trái cây và nông sản từ nhiều địa phương trên cả nước được trưng bày, giới thiệu, tạo nên không gian mua sắm, thưởng thức và check-in rực rỡ sắc màu của miền nhiệt đới.
Du khách thích thú tham quan khu vực trưng bày các loại trái cây đặc sản Nam Bộ. Không chỉ được thưởng thức trái cây tươi ngon, người dân còn có cơ hội tìm hiểu về quy trình canh tác, sản xuất nông sản sạch và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được áp dụng tại Suối Tiên Farm.
Hàng trăm loại trái cây đặc sản từ các tỉnh, thành trên cả nước được giới thiệu tại lễ hội năm nay.
Bà Lưu Thị Cung (70 tuổi, quê Cần Thơ) mang nhiều loại trái cây đến phục vụ du khách tại Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22. Bà cho biết phần lớn sản phẩm được thu mua từ các nhà vườn địa phương. Theo bà, trái cây tại lễ hội được bán với mức giá ưu đãi nhằm tạo điều kiện để du khách dễ dàng thưởng thức đặc sản vùng miền.
Nhiều du khách thích thú và bất ngờ khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng những giống trái cây độc, lạ đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Không ít người dừng lại tìm hiểu nguồn gốc, đặc tính của từng loại trái cây và ghi lại hình ảnh để chia sẻ với bạn bè, người thân.
Bà Trần Thị Lân, du khách đến từTuyên Quang, cho biết đã cùng cháu có mặt tại Suối Tiên từ 9h để tham quan Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22. Bà ấn tượng với không khí vui tươi, cảnh quan đẹp mắt cùng sự đa dạng của các loại trái cây đặc sản. “Có nhiều loại trái cây lạ tôi chưa từng thấy trước đây, rất hấp dẫn và giá cả cũng hợp lý”, bà Lân chia sẻ.
Nhiều loại trái cây từ khắp các vùng miền hội tụ tại Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026, mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.
Bên cạnh các loại trái cây truyền thống còn có nhiều loại trái cây được trồng ngay tại Suối Tiên Farm cũng được giới thiệu đến du khách.
Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm tại Suối Tiên trong ngày khai hội. Bên cạnh trải nghiệm văn hóa và nông sản, lễ hội năm nay còn mang đến nhiều khu vui chơi mới, phù hợp với các gia đình có trẻ em trong dịp nghỉ hè.
Không gian lễ hội được đầu tư công phu, tái hiện sắc màu miền Tây Nam Bộ với nhiều điểm check-in mang đậm dấu ấn văn hóa vùng sông nước.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho đại diện Tập đoàn Suối Tiên và nhà hàng OM Nướng với món ăn "Bò lửa vườn phương Nam" - món ăn sử dụng kết hợp nhiều loại trái cây nhất Việt Nam.
Món ăn "Bò lửa vườn phương Nam" được xác lập kỷ lục là món ăn sử dụng kết hợp nhiều loại trái cây nhất Việt Nam với tổng cộng 27 loại trái cây. Thành tích này góp phần quảng bá sự phong phú của nông sản Việt và khả năng sáng tạo của ngành ẩm thực trong nước.
Đông đảo du khách hào hứng trải nghiệm món "Bò lửa vườn phương Nam" - món ăn vừa được xác lập Kỷ lục Việt Nam là món ăn sử dụng kết hợp nhiều loại trái cây nhất. Sự hòa quyện giữa thịt bò và 27 loại trái cây tạo nên hương vị mới lạ, trở thành điểm nhấn ẩm thực thu hút tại lễ hội năm nay.
Tác phẩm tạo hình nghệ thuật khổng lồ “Thanh âm dòng phù sa” là điểm nhấn nổi bật của lễ hội sẽ trình làng vào ngày 6/6/2026. Công trình được lấy cảm hứng từ miền đất phù sa trù phú với hình ảnh ghe xuồng, chợ nổi và vườn cây trái, góp phần kể câu chuyện về đời sống văn hóa miền sông nước Nam Bộ qua nhiều thế hệ.
Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 không chỉ diễn ra trong ngày khai hội mà còn kéo dài với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng xuyên suốt mùa hè. Du khách có cơ hội khám phá không gian văn hóa miền Tây, thưởng thức đặc sản và tham gia các chương trình giải trí đặc sắc tại Suối Tiên.
Với hàng trăm loại trái cây đặc sản, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều trải nghiệm đậm chất miền Tây, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn nhất mùa hè tại TP.HCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, khám phá.