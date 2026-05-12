Video: Khoảnh khắc xe đầu kéo lao sang làn, tông ô tô chở nhà trai đi hỏi cưới

(VTC News) -

Khoảnh khắc xe đầu kéo đâm trực diện ô tô 16 chỗ đang chở người đi bàn chuyện cưới hỏi.

Sáng 12/5, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo, xe khách 16 chỗ và xe máy xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, khiến một người bị thương nặng, giao thông trên tuyến bị ùn tắc cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40 cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 15H - 305.xx kéo theo rơ-moóc BKS 15RM - 062.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Hương Sơn đi xã Kim Hoa.

Khi đến Km 778+300, khu vực gần cầu Khe Cấy (xã Kim Hoa), phương tiện này xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ mang BKS 74F - 000.xx cùng một xe máy mang BKS 37N1 - 661.xx đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Người điều khiển xe máy là anh P.T.N. (khoảng 43 tuổi, trú thôn Cửa Nương, xã Hương Sơn) bị thương nặng và được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách chở nhiều hành khách nhưng rất may không ghi nhận thiệt hại về người.

Sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực Km 778+300 bị ùn tắc trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Được biết, xe khách nói trên chở đại diện họ nhà trai ở xã Sơn Tây đến xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi.