(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc giải cứu tài xế khỏi ô tô bẹp dúm sau tai nạn ở Hà Nội

Sáng 5/5, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Hà Nội đi Nội Bài), địa phận phường Phú Thượng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 10 ô tô.

Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó ô tô con màu trắng hiệu Honda City, BKS 88A-531.xx bị vò nát, biến dạng, nằm trước đầu ô tô Howo.

Nam tài xế bị mắc kẹt trong xe ô tô bị vò nát thoát chết thần kỳ.

Sau vụ tai nạn, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh giải cứu những người mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm này.

Theo đoạn video, nhiều người dân phá cửa, cố gắng kéo nam tài xế từ ghế lái qua cửa kính chắn gió.

Tài xế trèo được ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo trước sự mừng rỡ của những người ở hiện trường. Một số người lo lắng hỏi nạn nhân "chân có gãy không" khi thấy tài xế được đưa ra ngoài an toàn, có người còn thốt lên: "cảm ơn trời phật".

Theo CSGT, trên xe ô tô con ngoài tài xế còn 2 phụ nữ khác, cả 3 nạn nhân bị thương nhẹ, được CSGT và người dân đưa đến bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định.

Xe con bị vò nát, người ngồi trong xe may mắn thoát nạn.

Các xe ô tô đều hư hỏng sau tai nạn liên hoàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT số 6 khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 lưu thông bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.