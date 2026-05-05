Hai vụ tai nạn liên tiếp trên Vành đai 3: Ô tô con bẹp dúm, 3 người thoát chết

Khoảnh khắc giải cứu tài xế khỏi ô tô bẹp dúm trên Vành đai 3 trên cao

Ngày 5/5, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn liên hoàn trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 10h15 cùng ngày, hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần nhau trên Vành đai 3 trên cao, theo hướng đi sân bay Nội Bài, đoạn đầu cầu Thăng Long.

Xe con bị vò nát, người ngồi trong xe may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn thứ nhất giữa 4 xe, ô tô con màu trắng BKS 88A-531.xx va chạm với ô tô Howo BKS 29E491.xx, phía trước xe con là 2 xe tải BKS 88C-070.xx và 99K-125.xx.

Tại hiện trường, xe con bị vò nát, xoay ngược chiều nằm trước đầu xe Howo. Trên xe BKS 88A-531.xx có 3 người, gồm nam tài xế và 2 phụ nữ. Cả 3 người được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe Howo rời khỏi hiện trường.

Ngay phía sau, một vụ tai nạn liên hoàn khác cũng xảy ra giữa 5 ô tô, gồm xe thư báo, xe quân đội, xe đầu kéo, xe tải và một xe con khác.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 có mặt tại hiện trường, phân làn giao thông tránh ùn tắc, đồng thời phối hợp đưa người mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn đang được điều tra.