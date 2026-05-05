Hai vụ tai nạn liên tiếp trên Vành đai 3: Ô tô con bẹp dúm, 3 người thoát chết

Khoảnh khắc giải cứu tài xế khỏi ô tô bẹp dúm trên Vành đai 3 trên cao
Ngày 5/5, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn liên hoàn trên đường Vành đai 3 trên cao.
Khoảng 10h15 cùng ngày, hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần nhau trên Vành đai 3 trên cao, theo hướng đi sân bay Nội Bài, đoạn đầu cầu Thăng Long.
Vụ tai nạn thứ nhất giữa 4 xe, ô tô con màu trắng BKS 88A-531.xx va chạm với ô tô Howo BKS 29E491.xx, phía trước xe con là 2 xe tải BKS 88C-070.xx và 99K-125.xx.
Tại hiện trường, xe con bị vò nát, xoay ngược chiều nằm trước đầu xe Howo. Trên xe BKS 88A-531.xx có 3 người, gồm nam tài xế và 2 phụ nữ. Cả 3 người được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe Howo rời khỏi hiện trường.
Ngay phía sau, một vụ tai nạn liên hoàn khác cũng xảy ra giữa 5 ô tô, gồm xe thư báo, xe quân đội, xe đầu kéo, xe tải và một xe con khác.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 có mặt tại hiện trường, phân làn giao thông tránh ùn tắc, đồng thời phối hợp đưa người mắc kẹt trong xe ra ngoài.
Nguyên nhân 2 vụ tai nạn đang được điều tra.