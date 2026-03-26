Góc quay khác lộ tình tiết bất ngờ vụ ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe

Thêm góc quay vụ ô tô Lexus tông liên hoàn 6 xe ở Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn tại nút giao phố Trung Kính khiến một người bị thương nặng, vào khuya 25/3.

Theo hình ảnh từ góc camera trên cao, trước khi gây tai nạn liên hoàn, ô tô Lexus va chạm với ô tô màu đen tại nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa).

Trong clip, hai tài xế dường như xảy ra tranh cãi, một phụ nữ đứng gần hai phương tiện. Chiếc Lexus bám sát đuôi ô tô màu đen. Một lúc sau, xe Lexus tăng ga, đẩy ô tô màu đen lao về phía trước.

Khi phương tiện này bị đẩy lệch sang bên phải, ô tô Lexus bất ngờ lao nhanh sang phần đường ngược chiều tông liên tiếp 5 ô tô và một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Trước khi gây tai nạn liên hoàn, ô tô Lexus va chạm với ô tô khác.

Cú tông mạnh làm tài xế xe máy bị gãy tay, chân. Nạn nhân được xác định là anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Sau khi gây tai nạn, ô tô Lexus lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Công an Hà Nội, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế V.Q.C. (SN 1987, ở Cầu Giấy, Hà Nội) lái xe Lexus không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Kết quả ban đầu cho thấy, V.Q.C. và những tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.