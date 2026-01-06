Hai người thoát chết trong ô tô bẹp dúm sau tai nạn trên Quốc lộ 5

(VTC News) -

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ tai nạn giữa ô tô con và xe tải xảy ra vào trưa 6/1, trên tuyến Quốc lộ 5, đoạn gần cầu vượt Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô con hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. May mắn, túi khí bung ra nên 2 người trên xe thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ô tô con bị vò nát. (Ảnh: Quang Tiến)

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô 5 chỗ đang đi trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến khu vực gần cầu vượt Như Quỳnh, chiếc xe này bị ô tô tải chở cát tông mạnh từ phía sau, hư hỏng nặng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực và lập biên bản ghi nhận hiện trường, xác định nguyên nhân.

Hôm qua (5/1), tại Km 31+600 Quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô.

Cụ thể, xe tải do anh Phạm Văn X. (sinh năm 1989, trú khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái chạy theo hướng Nghi Sơn – Thọ Xuân.

Khi đến đoạn đường kể trên thì chuyển hướng rẽ trái qua đường và va chạm với xe đầu kéo do anh Phạm Văn T. (sinh năm 1994, trú thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đang đi theo hướng Thọ Xuân – Nghi Sơn.

Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục mất kiểm soát va chạm mạnh với ô tô con do anh Lê Văn H. (sinh năm 1984, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái chở theo 4 người.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Văn H. chết tại chỗ, một người khác bị thương nặng. Ba phương tiện liên quan đều hư hỏng nặng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định do ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi lái xe đầu kéo không giảm tốc độ kịp thời, dẫn đến tai nạn liên hoàn.