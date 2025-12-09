Nạn nhân thoát chết kể khoảnh khắc vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc

(VTC News) -

Liên quan đến vụ xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến hàng chục người thương vong, sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng (TP Đà Nẵng) cho biết đang cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương.

Đang được theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) - một trong số những nạn nhân bị thương, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Ninh bàng hoàng kể lại vụ tai nạn.

“Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh, thấy kính xe vỡ, mọi người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May mắn cả hai cha con chỉ bị trầy xước nhẹ”, anh Ninh nhớ lại và cho biết cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi xe ô tô vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua, cả nhà quay lại quê, trong đó có cả chú rể và cô dâu.

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đang ngủ nên không ai kịp phản ứng. Tài xế điều khiển xe 16 chỗ là Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) – anh họ của chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 9 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện có 3 người bị thương rất nặng. Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đang tập trung cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Hiện trường vụ tại nạn. (Ảnh: Đ.N)

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 4h10 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, xe khách BKS 29B-081.62 xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-36035 do Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) cầm lái.

Cú va chạm khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân ban đầu nhận định do lái xe ô tô khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ, chở theo hành khách không thắt dây an toàn dẫn đến gây ra vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Nẵng thụ lý điều tra vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.