94 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

(VTC News) -

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 154 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ, số người tử vong giảm 44 người, tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ninh Bình.

Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào trong kỳ nghỉ này. Một số địa phương có số vụ tai nạn cao gồm TP.HCM với 34 vụ, Đồng Nai 15 vụ, Hà Nội 13 vụ, Phú Thọ 12 vụ, Hải Phòng và Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ.

Về số người tử vong, TP.HCM đứng đầu với 17 người chết, tiếp đến là Đồng Nai 11 người, Hà Nội 9 người, Phú Thọ và Tây Ninh mỗi địa phương 7 người.

Công an các đơn vị, địa phương đã cập nhật nguyên nhân của 160 trên tổng số 196 vụ tai nạn, chiếm hơn 81%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện, trong đó không chú ý quan sát, không giảm tốc độ an toàn chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 25%.

Tiếp theo là đi không đúng làn đường, phần đường, đi sai chiều, chuyển hướng không đúng quy định, vượt xe sai quy định và vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, các nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu bia, mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe vẫn xuất hiện, dù chiếm tỷ lệ không lớn.

Số liệu cho thấy tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay có xu hướng giảm về số vụ và số người chết, song tình trạng vi phạm quy tắc giao thông, thiếu chú ý quan sát của người lái xe vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.