156 người thương vong vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ tai nạn, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương.

Trước đó, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ (1/1), cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 41 người bị thương. Như vậy, sau 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông, khiến 59 người tử vong và 97 người bị thương.

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trong ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Trong ngày 2/1, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 ô tô, 3.633 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.114 tài xế.

Trong đó, 3.373 tài xế vi phạm về nồng độ cồn; 1.670 tài xế vi phạm về tốc độ; vi phạm chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp; quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp.

Hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 58 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 7 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp nhận cấp đổi 866 hồ sơ giấy phép lái xe, trong đó qua cổng dịch vụ công trực tuyến 405 trường hợp, tương đương 97,8% hồ sơ.

Tổng số tài khoản đã đăng ký App VNeTraffic đến nay là 3.747.697, trong đó, tài khoản mức 1 là 877.269, tăng 2.523 tài khoản; tài khoản mức 2 là 2.870.428, tăng 17.337 tài khoản.