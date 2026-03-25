Bí mật đằng sau trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên

Ngay trong trận ra quân ở giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam để lại dấu ấn bằng trận hòa trước U23 Triều Tiên. Nguyễn Minh Tâm ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng cú sút trong vòng cấm địa. Đến hiệp 2, U23 Triều Tiên mới có bàn thắng gỡ hòa nhờ một pha xử lý bóng cá nhân đầy thuyết phục.

Thực tế, U23 Việt Nam đã phải đối diện với đội hình giàu kinh nghiệm của U23 Triều Tiên. HLV Kim Yong Jun có trong tay 7 tuyển thủ quốc gia, nhiều người trong số đó thường xuyên ra sân và đá chính ở cấp độ cao nhất. Có thể nói, U23 Triều Tiên mang đến Trung Quốc đội hình rất mạnh nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20.

U23 Việt Nam hòa U23 Triều Tiên.

Đầu tiên cần nhắc đến trung vệ Kim Yu Song - tuyển thủ quốc gia được định giá đến 450 nghìn euro (hơn 13 tỷ đồng). Anh đang chơi cho Amnokgang SC, mức định giá của Kim không thua gì các đồng nghiệp cùng vị trí đến từ Brazil và hơn xa hầu hết trung vệ của Việt Nam.

Đá cặp với anh là Jong Hwi Nam - cũng sớm có vị trí riêng ở đội tuyển quốc gia. Hậu vệ phải Choe Ryong-Il chơi cho 4.25 SC - đội hàng đầu của giải vô địch Triều Tiên. Cầu thủ này sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật ấn tượng.

Tiền vệ tấn công Kuk Choe - sinh năm 2005 - một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Triều Tiên những năm vừa qua. Tiền vệ trái Ri Il-song cũng được định giá đến 400 nghìn euro (khoảng 12 tỷ đồng).

U23 Việt Nam chỉ có Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận từng có kinh nghiệm thi đấu ở giải U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Ngoài ra, Trần Thành Trung được định giá cao khi còn thi đấu ở Bulgaria nhưng lại mất vị trí chính thức khi trở về V.League.

Thua đối thủ về nhiều mặt nhưng U23 Việt Nam vẫn để lại ấn tượng bằng tinh thần thi đấu cũng như khả năng tận dụng cơ hội tốt. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan vào ngày 28/3.