Thời điểm tốt nhất trong ngày để đi bộ đạt lợi ích tối đa

Đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng sức khỏe và mục tiêu luyện tập của mỗi người, một số thời điểm trong ngày có thể phù hợp và đem lại hiệu quả tốt hơn.

Đi bộ vào buổi sáng

Đi bộ vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe vì nhiều lý do khác nhau

Theo trang tin sức khỏe Verywell Health, đi bộ vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa

Duy trì thói quen vận động vào buổi sáng, trước khi ăn hoặc uống, có thể giúp cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng hiệu quả hơn so với tập luyện sau các bữa ăn. Tác động này đặc biệt có lợi đối với những người thừa cân hoặc béo phì.

Hỗ trợ lưu thông máu lên não

Đi bộ buổi sáng cũng có thể giúp hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc ngồi lâu đối với lưu lượng máu lên não, đặc biệt ở người lớn tuổi bị thừa cân hoặc béo phì.

Tăng sự tỉnh táo và mức năng lượng

Việc đi bộ ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng nồng độ cortisol - hormone liên quan đến trạng thái tỉnh táo của cơ thể. Nhờ đó, mức năng lượng và khả năng tập trung trong ngày có thể được cải thiện.

Hỗ trợ giấc ngủ

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng có thể giúp điều hòa quá trình sản sinh melatonin - hormone ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhờ đó hỗ trợ ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Đi bộ sau bữa trưa hoặc buổi chiều

Đi bộ sau bữa trưa hoặc vào buổi chiều được cho là mang lại những lợi ích riêng so với đi bộ buổi sáng

Đi bộ sau bữa trưa hoặc vào buổi chiều được cho là có những lợi ích khác so với đi bộ buổi sáng.

Giảm thời gian ngồi lâu

Đi bộ giúp cơ thể vận động nhiều hơn trong ngày, hạn chế tình trạng ngồi liên tục trong thời gian dài. Điều này không chỉ hỗ trợ tăng cường hoạt động thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Đi bộ sau khi ăn cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy việc đứng dậy đi bộ ngay sau bữa ăn hoặc không lâu sau đó có thể cải thiện chỉ số đường huyết, từ đó góp phần giảm nguy cơ viêm mức độ nhẹ và các bệnh tim mạch.

Cải thiện tâm trạng

Đi bộ vào giữa ngày hoặc buổi chiều, đặc biệt ở nơi có nhiều cây xanh hoặc gần gũi với thiên nhiên, có thể giúp cải thiện tâm trạng. Một số nghiên cứu ghi nhận rằng việc đi bộ trong không gian xanh vào ban ngày giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo âu, mệt mỏi và cải thiện trạng thái tinh thần.

Đi bộ buổi tối

Đi bộ buổi tối có thể giúp thư giãn tinh thần và giảm áp lực sau ngày dài, đặc biệt ở người sống tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết sau bữa tối và góp phần giảm lo âu, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Lợi ích sức khoẻ của việc đi bộ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày

Dù đi bộ vào buổi sáng, chiều hay tối, việc duy trì vận động thường xuyên đều giúp tăng cường hoạt động thể chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch

Giảm nguy cơ mắc hoặc làm nặng thêm các bệnh mạn tính

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ

Góp phần tăng tuổi thọ

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác

Hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và hoạt động của não bộ.

Chọn đúng thời điểm đi bộ

Để xác định thời điểm đi bộ phù hợp nhất, mỗi người nên cân nhắc mục tiêu sức khỏe và lịch sinh hoạt của bản thân. Điều quan trọng nhất là lựa chọn khung giờ phù hợp để duy trì thói quen vận động đều đặn lâu dài.

Việc vận động thường xuyên sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.